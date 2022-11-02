СМИ: Из-за мобилизации Россию покинули 400 тыс. россиян

На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 2 ноября (время московское).

++18.20++

США выделили 47,6 млн долларов для предоставления Украине помощи в разминировании, сообщил в Госдепартаменте США.

"Госдепартамент выделил компании Tetra Tech, Inc. 47,6 млн долларов на оказание Украине срочной гуманитарной помощи в разминировании во время жестокой агрессивной войны России. Этот проект является частью объявленной в августе помощи в разминировании на сумму 91,5 миллиона долларов", - сообщили в Госдепе.

В рамках этой инициативы, Tetra Tech, Inc усовершенствует украинские возможности по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, обучит украинских специалистов разминированию по международным стандартам и обеспечит инструментами для работы.

++17.55++

Северная Корея тайно отправляет России "значительное количество" артиллерийских снарядов, утверждает Белый дом. Американская разведка "все еще следит за этим, чтобы определить, действительно ли поставки были получены". По словам официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Северная Корея "пытается создать впечатление", будто снаряды отправляют в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Кирби подчеркнул, что поставки из КНДР "не изменят ход войны"

Западные источники: Из-за мобилизации Россию покинули 400 тыс. россиян

++17.25++

Из-за мобилизации из России уехали около 400 тысяч россиян, сообщает агентство dpa со ссылкой на западные правительственные источники. В это число не входят люди, покинувшие страну после начала войны. Кроме того, многие россияне "ушли в подполье", чтобы избежать призыва в вооруженные силы, утверждают источники агентства, не приводя конкретных цифр.

++17.10++

В аэропорту Алматы при попытке вылететь в Бишкек задержали российскую журналистку Евгению Балтатарову по делу о военных "фейках" (часть 1 статьи 207.3 УК). Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале "Баба Яга против".

Как следует из постановления о розыске, фотографии которого опубликовала Балтатарова, поводом для уголовного дела стали ее посты о войне. "Меня арестовывают, повезут в ИВС", - написала она. В сентябре журналистку уже задерживали в Казахстане из-за дела по этой же статье, сообщала она. В тот же день ее отпустили.

Балтатарова покинула Россию в марте 2022 года после обысков в связи с мошенничеством в украденном у нее Telegram-канале, писало издание "Медиазона". Она утверждала, что уехала за границу из опасений преследования со стороны властей за жесткую антивоенную позицию.

++16.45++

Полиция в Батайске Ростовской области составила протокол о "дискредитации" армии (статья 20.3.3 КоАП) на администратора группы во "ВКонтакте" "Батайск город", где было опубликовано видео с жалобами мобилизованных.

Девушка, на которую составлен протокол, опубликовала видео, которое ей прислал ее мобилизованный брат. На нем он жаловался, что его отправили в Украину после двух дней подготовки в военной части в Новочеркасске, не обеспечив необходимым вооружением и обмундированием.

"Честно говоря, мы не удивлены происходящим, давно знаем, что государственная машина на местах всегда давит тех, кто пытается перебежать на "желтый", но просто абсурдность обвинения не укладывается в голове", - прокомментировали протокол администраторы группы.

++16.15++

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО с февраля 2022 года увеличила свою группировку у границ России в два с половиной раза - до 30 тысяч человек. "Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО", - заявил он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси. "Альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге, вблизи наших границ", - утверждает Шойгу.

При этом НАТО еще летом по итогам саммита альянса в Мадриде объявила о намерении увеличить свое присутствие в Восточной Европе на фоне российского вторжения в Украину.

Президент Индонезии: Путин планирует поcетить саммит G20

++15.50++

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин сообщили президенту Индонезии Джоко Видодо, что планируют посетить саммит "большой двадцатки" (G20), который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Об этом сам Видодо рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Путин и Видодо обсудили подготовку к саммиту в ходе телефонного разговора в среду, 2 ноября, говорится на сайте Кремля. В сообщении не упоминаются планы Путина лично приехать на саммит.

++14.45++

Великобритания ввела санкции в отношении четырех "олигархов, которые позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны". Речь о крупнейших акционерах Evraz Александре Абрамове и Александре Фролове, главе "ТАИФ" Альберте Шигабутдинове и главе "Татавтодора" и совладельце нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК" Айрате Шаймиеве.

"Путин продолжает полагаться на часть своей элиты, чтобы сохранить контроль над своим промышленным комплексом и подпитывать свое незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы подвергаем санкциям еще четырех олигархов, которые полагаются на Путина в своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

++14.25++

В учебном центре в воинской части в Ульяновске мобилизованные устроили акцию протеста из-за отсутствия выплат, сообщает Telegram-канал Baza и правозащитная организация Gulagu.Net. Мобилизованные вышли поздно вечером на плац и скандировали "Один за всех и все за одного". Источники Baza рассказали, что к мобилизованным отправили Росгвардию. Вскоре мужчин удалось успокоить - их убедили, что скоро они получат обещанные деньги.

++14.05++

Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Президент Путин не участвовал в переговорах, отмечает NYT.

"Уже сам факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, встревожил администрацию Байдена. Это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами", - пишет издание со ссылкой на источники. Информация о разговорах в военных кругах РФ была распространена внутри правительства США в середине октября.

Официальные лица США заявили газете, что не видели признаков подготовки Кремля к применению ядерного оружия: его перемещения или других тактических шагов для подготовки к удару. "Нам с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию", - сказал NYT официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Хроника событий 2 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: