Победителя выборов в Сенат США в Джорджии определит 2-й тур

В штате Джорджия в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Выборы в этом штате могут стать ключевыми в борьбе за большинство в Сенате США.

На выборах в Сенат США в штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря. Об этом заявил в среду, 9 ноября, госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

В первом туре голосования ни один из кандидатов не получил больше половины голосов, необходимых для победы в этом штате. Кандидат от демократов, действующий сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок получил 49,4% голосов, его соперник-республиканец Хершел Уокер - 48,5%. Результат третьего кандидата, Чейза Оливера - 2,1%.

Выборы в Джорджии могут стать ключевыми в борьбе за большинство в Сенате

Результаты второго тура в Джорджии с высокой вероятностью определят, кто получит контроль над верхней палатой Конгресса США, Сенатом - демократы или республиканцы. В двух других ключевых штатах - Аризоне и Неваде - еще продолжается подсчет голосов. В Аризоне на момент написания материала после обработки 67% бюллетеней лидирует с 51% голосов демократ Марк Келли, в Неваде после обработки 77% процентов бюллетеней выигрывает с результатом в 50% республиканец Адам Лаксал.

Если текущие тенденции в этих штатах сохранятся, именно результат выборов в Джорджии покажет, смогут ли демократы получить 50 мест из 100 в Сенате. Если им удастся их получить, то этого будет достаточно для достижения большинства - поскольку, согласно закону, при равном количестве сенаторов от обеих партий, в голосовании имеет право принимать участие вице-президент США. Сейчас этот пост занимает представительница демократов Камала Харрис.

При этом члены Республиканской партии, вероятно, окажутся в большинстве в Палате представителей Конгресса США и добьются перевеса в большинстве американских штатов и территорий, где одновременно с промежуточными выборами в Конгресс проходят выборы губернаторов.

Госсекретарь Джорджии устоял перед давлением Трампа

Сенатор Брэд Раффенспергер - республиканец. Однако во время президентских выборов в США в 2020 году он, по данным СМИ, устоял перед требованием своего однопартийца, тогда действующего президента Дональда Трампа, который требовал от госсекретаря Джорджии "найти" ему недостающие 11 780 голосов для победы в этом ключевом штате над Байденом. Об этом свидетельствует аудиозапись разговора, опубликованная газетой The Washington Post.

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