Выборы в США: республиканцы получают небольшой перевес

Республиканцы ведут при подсчете голосов на выборах в Палату представителей США, среди них - более сотни сторонников Трампа, отрицавших итоги последних президентских выборов.

Члены Республиканской партии, вероятно, окажутся в большинстве в Палате представителей США и наберут перевес в большинстве американских штатов и территорий, где одновременно с промежуточными выборами в Конгресс проходят выборы губернаторов - такие предварительные данные в среду, 9 ноября, привел телеканал CNN .

На перевес в сторону представителей Республиканской партии в Палате представителей указывает то, что, согласно предварительным данным продолжающегося подсчета голосов, им было отдано как минимум 207 мест, в то время как демократы смогли подтвердить за собой 188 мест. Для достижения большинства одна из партий должна получить 218 мест в нижней палате американского парламента.

В то же время за места в Сенате идет более непредсказуемая борьба - пока 48 демократов против 47 республиканцев.

На выборах губернаторов различных штатов США пока 21 место за демократами - 24 за республиканцами. Однако на момент публикации были подсчитаны не все голоса.

Агентство DPA отмечает, что напромежуточных выборах одержали победу как минимум 133 кандидата из республиканской партии, которые открыто высказывали сомнения в результатах президентских выборов в США в 2020 году, по итогам которых экс-президент Дональд Трамп уступил место Джо Байдену.

Среди таких политиков выделяют члена Палаты представителей от Алабамы Уэса Аллена, поддержавшего юридические разбирательства в Верховном суде США по итогам президентских выборов, бывшего помощника Майкла Пенса Диего Моралеса, открыто называвшего выборы "аферой" с "сомнительным исходом" и других республиканцев, принявших сторону Дональда Трампа.

При этом аналитический центр Brookings ранее насчитал как минимум 300 участвующих в промежуточных выборах кандидатов, высказывавших сомнения в итогах выборов-2020.

Трамп вновь призывает к протестам

Еще до закрытия избирательных участков экс-президент Дональд Трамп заявил, что на выборах наблюдались нарушения. По его словам, многим избирателям сообщали на участках в этот день, что они уже проголосовали. "Совсем плохой" в этом отношении Трамп назвал ситуацию в Детройте. По его утверждению, проблемы и "массовые сбои" случаются в штатах, где живет много сторонников республиканцев. "Протестуйте, протестуйте, протестуйте", - призвал Трамп своих сторонников в собственной соцсети Truth Social.

Что думают сами избиратели

Согласно результатам опросов на выходе из избирательных участков, около 80% избирателей в США "хотя бы немного уверены", что выборы в их штате прошли честно, а подсчет голосов будет точным.

Около половины респондентов заявили, что они "уверены в этом в высокой степени". 20% участников опроса признали, что испытывают слабую уверенность в честности выборов или не испытывают ее вовсе.

Между тем 70% опрошенных указали, что, по их ощущениям, демократия в США "немного" или "в значительной степени" под угрозой. Лишь около 30% выразили противоположное мнение.

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