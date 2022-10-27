США в стратегии нацобороны назвали Россию "острой угрозой"

В Пентагоне подчеркнули, что РФ не может бросить вызов США в долгосрочной перспективе, а главная угроза исходит от Китая.

В новой оборонной стратегии США Россия на фоне вторжения в Украину названа "острой угрозой". Новая версия документа опубликована на сайте Пентагона в четверг, 27 октября.

"Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе.

"В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия - это прямая и острая угроза нашим интересам и ценностям", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.

Китай в новой стратегии назван единственным конкурентом

В новой стратегии обороны США прописано, что Китай - "единственный конкурент, обладающий как намерением, так и растущей способностью систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом, дипломатическом плане".

КНР в документе назван "наиболее серьезным вызовом национальной безопасности США" и "стратегическим конкурентом". Отдельно отмечается "все более провокационная риторика КНР и действия по принуждению в отношении Тайваня", которые названы "дестабилизирующими" и "угрожающими миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Кроме того, США обратили внимание на "модернизацию и расширение своего ядерного потенциала" Китаем. "КНР стремится подорвать союзы и партнерства США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе экономическое влияние и растущую мощь армии, чтобы принуждать своих соседей и угрожать их интересам", - указывается в стратегии.

К 2030-м годам США "впервые в своей истории столкнутся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников и потенциальных противников", что "создаст новые нагрузки на стабильность и новые вызовы для сдерживания, гарантий, контроля над вооружениями и снижения рисков", говорится в документе.

Американский генерал: Путин злой, но не сумасшедший To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Смотрите также: