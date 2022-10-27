  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Флаги России и США
Флаги России и СШАФото: Valery Sharifulin/dpa/TASS/picture alliance
КонфликтыРоссия

США в стратегии нацобороны назвали Россию "острой угрозой"

Даниил Сотников
35 мин. назад

В Пентагоне подчеркнули, что РФ не может бросить вызов США в долгосрочной перспективе, а главная угроза исходит от Китая.

https://p.dw.com/p/4ImOx

В новой оборонной стратегии США Россия на фоне вторжения в Украину названа "острой угрозой". Новая версия документа опубликована на сайте Пентагона в четверг, 27 октября.

"Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе.

"В отличие от Китая, Россия не может систематически бросать вызов Соединенным Штатам в долгосрочной перспективе. Но российская агрессия - это прямая и острая угроза нашим интересам и ценностям", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.

Китай в новой стратегии назван единственным конкурентом 

В новой стратегии обороны США прописано, что Китай - "единственный конкурент, обладающий как намерением, так и растущей способностью систематически бросать вызов Соединенным Штатам по всем направлениям, в военном, экономическом, технологическом, дипломатическом плане".

КНР в документе назван "наиболее серьезным вызовом национальной безопасности США" и "стратегическим конкурентом". Отдельно отмечается "все более провокационная риторика КНР и действия по принуждению в отношении Тайваня", которые названы "дестабилизирующими" и "угрожающими миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Кроме того, США обратили внимание на "модернизацию и расширение своего ядерного потенциала" Китаем. "КНР стремится подорвать союзы и партнерства США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и использовать свои растущие возможности, в том числе экономическое влияние и растущую мощь армии, чтобы принуждать своих соседей и угрожать их интересам", - указывается в стратегии.

К 2030-м годам США "впервые в своей истории столкнутся с двумя крупными ядерными державами в качестве стратегических соперников и потенциальных противников", что "создаст новые нагрузки на стабильность и новые вызовы для сдерживания, гарантий, контроля над вооружениями и снижения рисков", говорится в документе.

Американский генерал: Путин злой, но не сумасшедший

Смотрите также:

Американский генерал: Путин злой, но не сумасшедший

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Байден, Путин и война за нефть: сыграет ли раздор между США и Саудовской Аравией на руку Кремлю. DW Новости (12.10.2022)

Президент США Джо Байден грозит Саудовской Аравии. Связано это с недавним решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Добывать меньше сырья в ОПЕК+, на долю которой приходится две трети мировой выработки нефти, решили по настоянию России и Саудовской Аравии.
12 октября 2022 г.30:09 мин.
Председатель КНР Си Цзиньпин

Китай призвал США к расширению сотрудничества

Китай призвал США к расширению сотрудничества

Для укрепления мира во всем мире Китай и США должны научиться ладить друг с другом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал расширять сотрудничество и коммуникации между двумя странами.
Политика16 ч. назад
external

Почему Путин заговорил о "грязной бомбе". DW Новости (24.10.2022)

Почему Путин заговорил о "грязной бомбе". DW Новости (24.10.2022)

В конце минувшей недели глава российского минобороны Сергей Шойгу обзвонил ряд коллег из стран НАТО. Шойгу предупредил всех о возможных провокациях со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Ранее президент Украины Зеленский заявил, что о чем Москва предупреждает, то потом сама и реализует. Что такое "грязная бомба" и какова вероятность ее применения в Украине?
24 октября 2022 г.31:05 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенные дома в освобожденных селах вблизи Лимана

Лиман после оккупации. Что сейчас в освобожденных ВСУ селах

Конфликты10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Конфликты8 ч. назад59:14 мин.
В Иране многие женщины находятся в тюрьме по политическим мотивам

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

"Женщин пытали особым образом". Иранка - о 9 годах в тюрьме

Политика10 ч. назад
Диджей Александр Богданов (на фото справа) во время акции протеста в Минске

Белорусские музыканты за решеткой

Белорусские музыканты за решеткой

Правосудие и закон11 ч. назад8 фото
Карикатура - "бывшая кандидатка в президенты России и телеведущая Ксения Собчак" едет на тракторе персонажа "поросенок Петр", который используется в мемах как символ стремления эмигрировать из России.

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Ксения Собчак уехала из России: кто ей в этом помог?

Политика13 ч. назад
Астана, резиденция "Ак Орда"

Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане

Строить мосты, а не стены. Итоги саммита ЕС - ЦА в Астане

Политика5 ч. назад
Демонстрация в Гданьске спустя два года после президентских выборов в Беларуси

Спецдокладчик ООН о белорусах в изгнании: Власть РБ им мстит

Спецдокладчик ООН о белорусах в изгнании: Власть РБ им мстит

Права человека7 ч. назад
На главную страницу