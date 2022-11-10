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Джо Байден на пресс-конференции в США 9 ноября 2022 года
Джо Байден на пресс-конференции в США 9 ноября 2022 годаФото: Susan Walsh/AP/picture alliance
КонфликтыСША

Байден: США и после выборов должны помогать Украине

Олег Соколенко
41 мин. назад

Президент Джо Байден выразил надежду, что США и после завершения промежуточных выборов в Конгресс продолжат помогать Украине. Он рассчитывает обсудить решение украинского кризиса на саммите G20.

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Президент США Джо Байден надеется, что и после завершения промежуточных выборов в Конгресс Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду, 9 ноября, комментируя предварительные результаты подведения итогов голосования.

Байден отметил, что успех оппозиционной Республиканской партии на этих выборах пока выглядит не столь большим, как она рассчитывала. Демократы, судя по всему, теряют контроль над Палатой представителей Конгресса, однако сохраняют шансы на удержание большинства в Сенате - все решит продолжающийся подсчет голосов в Аризоне и Неваде и второй тур в Джорджии, намеченный на 6 декабря.

Байден заявил, что "готов работать с республиканскими коллегами" и выразил надежду, что "двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии в Украине" сохранится. Ранее республиканцы обещали в случае победы на промежуточных выборах усилить контроль над тем, как оказывается военная и гуманитарная помощь Киеву.

Байден: у российской армии большие проблемы

Комментируя приказ министра обороны РФ об отступлении из Херсона, Байден заявил, что это свидетельствует о "больших проблемах" у российской армии. Он также назвал "интересным" тот факт, что Москва "ждала результатов выборов" в США, чтобы объявить о своем решении - о котором в Вашингтоне, по словам Байдена, давно знали.

Американский президент, кроме того, сообщил, что расчитывает обсудить пути урегулирования конфликта в Украине на саммите G20 в Индонезии, с другими членами "большой двадцатки". "Мне сказали, что президент России едва ли туда приедет. Но там будут другие участники", - заметил Байден.

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