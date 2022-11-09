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Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Шойгу приказал российским войскам сдать Херсон

Анна Мельникова
2 ч. назад

Суровикин предложил отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра, чтобы "сохранить жизни" и боеспособность армии. Шойгу с ним согласился.

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Российским войскам в Херсоне приказано сдать город. "Приступайте к отводу войск", - заявил в среду, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу после того, как главнокомандующий армией РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин, докладывая ему о положении дел, предложил отвести войска в Херсонской области на левый берег Днепра. Трансляцию этой встречи вели государственные телеканалы и СМИ, в том числе ТАСС и РИА Новости. Город Херсон, где дислоцированы российские военные, расположен на правом берегу Днепра.

Генерал Суровикин пояснил, что отступление необходимо, чтобы сохранить жизни солдат и боеспособность войск. Сейчас, по его словам, "Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности".

Сообщения о том, что вооруженные силы РФ покидают позиции в Херсонской и Николаевской областях, а с административных зданий снимают российские флаги, начали появляться за несколько часов до доклада Суровикина. Сетевое издание "Медуза" на днях рассказало о разосланных пропагандистам новых методичках, которые призваны объяснить россиянам, что аннексированный Херсон может вернуться к Украине.

Реакция Киева была сдержанной

Между тем в Киеве считают, что говорить о выводе российских войск из Херсона пока рано. Некоторые подразделения РФ остаются в городе, также в регион стягиваются дополнительные силы, отметил в комментарии агентству Reuters советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Украина не обращает внимания на заявления российской стороны, поскольку слова и действия - это разные вещи, подчеркнул он.

В середине октября оккупационные власти Херсона начали покидать город, мирных жителей эвакуировали. Суровикин не исключал, что придется принимать "самые непростые решения". Вооруженные силы Украины в это время возобновили контрнаступление на Херсон и к концу октября получили преимущество в регионе.

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