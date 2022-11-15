Зеленский представил G20 план достижения мира с Россией

План Киева по достижению мира включает, в частности, освобождение всех пленных и депортированных и восстановление территориальной целостности Украины. В своем выступлении Зеленский называл "большую двадцатку" G19.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками саммита G20 во вторник, 15 ноября, обнародовал предложения Украины по достижению мира с Россией. Разработанный Киевом план включает в себя 10 пунктов:

1. Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины.

2. Обеспечение продовольственной безопасности Украины.

3. Обеспечение энергетической безопасности Украины.

4. Освобождение всех пленных и депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

6. Вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий.

7. Возвращение справедливости.

8. Противодействие экоциду.

9. Недопущение эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Одновременно Зеленский призвал создать международный орган, который должен закрепить "ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности", направленные на предотвращение новых попыток агрессии России. Кроме того, украинский лидер в очередной раз призвал организовать международный трибунал, цель которого - привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях РФ в Украине. Владимир Зеленский предложил зафиксировать гарантии безопасности для Украины в договоре Kyiv Security Compact, проект которого уже разработан Киевом и предложен партнерам.

Расширение "зернового соглашения"

Для фиксации договоренностей по другим направлениям Владимир Зеленский предложил использовать положительный опыт "зернового соглашения", когда отдельные документы подписываются гарантами с Украиной и отдельные - с Россией. Украинский президент предложил расширить экспортную зерновую инициативу на другие порты, в частности на Николаев и Ольвию в Николаевской области.

В обращении к участникам саммита Зеленский называл G20 "Группой девятнадцати" - по всей видимости, исключая из ее состава Россию. Президент Украины осудил "безумные угрозы ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники", и поблагодарил участников саммита, кроме России, за солидарность в вопросе недопустимости применения ядерного оружия: "Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете".

Напомнив, что Россия превратила Запорожскую АЭС в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент", президент Украины призвал Россию вывезти с атомной электростанции всех своих военных, чтобы ничто не угрожало стабильности работы реакторов.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали. Вместо президента РФ Владимира Путина во встрече принимает участие глава российского МИДа Сергей Лавров.

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