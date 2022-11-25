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Президент РФ Владимир ПутинФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa
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Кремль объявил о встрече Путина с матерями воюющих в Украине

Сергей Гуща
1 ч. назад

Среди участников встречи была чиновница, активистки прокремлевских движений и режиссер православных патриотических фильмов. Родственниц мобилизованных, добивавшихся беседы с Путиным, на встречу не позвали.

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Пресс-служба Кремля в пятницу, 25 ноября, сообщила о встрече президента РФ Владимира Путина "с матерями мобилизованных, контрактников и добровольцев", которые участвуют в войне против Украины. Мероприятие прошло в резиденции Путина в Ново-Огарево. Пресс-служба президента РФ распространила видеозапись вступительной части встречи, в которой, по официальным данным, участвовали 17 женщин из разных субъектов РФ, а также аннексированных Россией украинских регионов.

По данным издания "Можем объяснить", среди участников встречи оказалась московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, глава исполкома "Общероссийского народного фронта" в Подмосковье Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова, координатор гуманитарной помощи для мобилизованных в Усть-Абаканском "Боевом братстве" Надежда Узунова, а также режиссер Олеся Шигина, снимающая православное патриотическое кино. При этом не известно, отмечает издание, воюют ли их родственники в Украине.

О планах Путина пообщаться с матерями воюющих в Украине объявили 22 ноября. Вскоре после этого в "Комитете солдатских матерей" и "Совете матерей и жен", который объединяет родственниц мобилизованных и срочников, - оба движения добивались встречи с Путиным - заявили, что их представителей не позвали, а пригласили заранее подготовленных "карманных женщин".

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