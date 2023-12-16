Президент Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем"

В России официально стартовала предвыборная кампания Владимира Путина. Инициативная группа избирателей поддержала его кандидатуру в качестве самовыдвиженца на выборах президента 2024 года.

В России официально стартовала предвыборная кампания Владимира Путина. Инициативная группа избирателей в субботу, 16 декабря, поддержала его кандидатуру в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе собрания, в котором приняли участие более 750 человек, сообщил, что решение было принято единогласно.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

8 декабря Путин заявил, что будет баллотироваться на должность главы государства . Согласно законодательству РФ, если кандидат предлагает свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента ему необходимо прислать в ЦИК ходатайство о регистрации группы поддерживающих его избирателей. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.

Протокол собрания инициативной группы будет направлен в ЦИК для принятия решения о ее регистрации, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

В марте 2024 года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.

Кроме Путина о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

Навальный призвал голосовать за любого, кроме Путина

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркнул политик в своем блоге.

Агентство AP отмечает, что Владимир Путин после почти четвертьвекового правления все еще пользуется широкой поддержкой среди россиян, несмотря на крайне дорогостоящую войну против Украины, которая привела к гибели тысяч российских военнослужащих и многократным нападениям внутри России, в том числе и на сам Кремль.

В то же время наблюдатели отмечают, что у 71-летнего Путина нет серьезных политических конкурентов. Многие оппозиционеры находятся в изгнании или в тюрьме, например, самый известный в России критик правительства Навальный, приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Критически настроенные к Кремлю СМИ запрещены.

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