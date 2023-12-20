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Журналистка Екатерина Дунцова подала документы в ЦИК России

Павел Мыльников
21 декабря 2023 г.

ЦИК рассмотрит документы для регистрации инициативной группы, поддержавшей кандидатуру Екатерины Дунцовой на выборах президента России.

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Екатерина Дунцова
Екатерина ДунцоваФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Журналистка из Ржева Екатерина Дунцова в среду, 20 декабря, подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации своей инициативной группы, поддержавшей кандидатуру женщины на выборах президента России. Центризбирком должен рассмотреть пакет документов и вынести решение в течение 5 дней.

Оснований для отказа в регистрации нет, подчеркнула Дунцова. В случае одобрения заявки ей необходимо до 25 января 2024 года собрать не менее 300 тысяч подписей за свое выдвижение от жителей российских регионов. Подписи пройдут проверку на подлинность.

Уроженка Красноярска Екатерина Дунцова - журналистка и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда, работала депутатом Ржевской городской думы. О своем намерении выдвинуться на пост президента она объявила 16 ноября, объяснив это решение тем, что "последние десять лет страна движется в неверном направлении: курс взят не на развитие, а на саморазрушение". Дунцова выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных.

Трехдневные выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем".

От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, в КПРФ поддержали выдвижение в президенты от коммунистов Николая Харитонова. Кроме того, о намерении участвовать в выборах уже заявили экс-депутат Госдумы Борис Надеждин и находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

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