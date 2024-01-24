За Надеждина не собирали подписи в аннексированных областях

Штаб Надеждина сдаст в ЦИК подписи, собранные со всех регионов РФ, кроме аннексированных у Украины областей, заявил Борис Надеждин в интервью DW. Политик сообщил также о сложностях сбора подписей на Кавказе.

Штаб Бориса Надеждина не собирал подписи за его выдвижение в качестве кандидата на выборах президента РФ на территориях, аннексированных Россией у Украины. Об этом Надеждин рассказал в интервью программе "DW Новости Шоу" , которая выйдет в эфир на YouTube в среду, 24 января.

"На самом деле жители практически всех регионов есть в Москве. В этом смысле мы будем сдавать подписи по всем регионам Российской Федерации, кроме тех, которые, как бы это помягче сказать, недавно вошли в состав России", - сказал политик.

Надеждин: Сбор подписей в Чечне организовать не получилось

Борис Надеждин также рассказал о сложностях сбора подписей в национальных республиках Северного Кавказа. "Непосредственно на Северном Кавказе мы собираем подписи только в Ингушетии. Ни в Дагестане, ни в Чеченской республике - не хочу подробно рассказывать - у нас не получилось организовать системного сбора", - заявил он, добавив, что "довольно много" жителей этих регионов поставили подписи в его поддержку в Москве.

Полную версию интервью с Надеждиным смотрите в программе "DW Новости Шоу" на YouTube вечером 24 января.

Надеждин объявил о сборе более 100 000 подписей

Ранее, 23 января, на сайте Бориса Надеждина появилась информация, что в поддержку его кандидатуры собрано уже более 100 000 подписей, необходимых для регистрации Надеждина на выборах президента РФ. В то же время сбор подписей продолжается, указано в Telegram-канале политика: "Нам нужно собрать 150 тысяч подписей. Чтобы выбрать для подачи 105 тысяч идеальных за мое выдвижение".

Поставить подпись за выдвижение Надеждина в президенты РФ призывают многие лидеры российской оппозиции - соратники Алексея Навального Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и Любовь Соболь, а также Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие. "Подпись за Надеждина - высказывание против бессмысленных убийств, против опупевших стариков во власти, за перемены", - написал Ходорковский, подчеркнув, что, поставив подпись, можно высказать свою антивоенную позицию.

Борису Надеждину 60 лет. Он кандидат физико-математических наук. Основал кафедру права Московского физико-технического института (МФТИ), возглавлял ее до 2016 года. В 1999-2003 годах Надеждин был депутатом Госдумы от СПС, в 2008-2011 входил в "Правое дело" миллиардера Михаила Прохорова, а в 2012 году был доверенным лицом Сергея Миронова из "Справедливой России", а также наблюдателем от команды Владимира Путина. Перед выборами в Госдуму в 2016 году Надеждин неудачно участвовал в праймериз "Единой России". В манифесте к грядущим президентским выборам на сайте Надеждина в качестве лозунгов вынесены "мир", "свобода слова", "сотрудничество", "гражданское общество" и "честные выборы".

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