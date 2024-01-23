Борис Надеждин собрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение

На сайте Бориса Надеждина указано, что за него подано уже более 101 000 подписей. Между тем его сторонники призывают "не расслабляться".

Борис Надеждин - независимый, антивоенный кандидат на выборах президента РФ - набрал необходимые для регистрации его кандидатуры более 100 000 подписей. Такая информация появилась на сайте Надеждина во вторник, 23 января.

По данным на полдень 23 января по московскому времени, число подписей достигло 101 607. "Собрано всего 100 тысяч подписей, они не отсортированы. Мы продолжаем сбор", прокомментировала пресс-служба Надеждина.

В Telegram-канале, который ведется от имени политика, указано: "Нам нужно собрать 150 тысяч подписей. Чтобы выбрать для подачи 105 тысяч идеальных за мое выдвижение". Авторы канала призывают сторонников Бориса Надеждина "не расслабляться" и приводить в точки сбора своих знакомых, родственников, коллег с региональной регистрацией.

"Бракованные" подписи за Надеждина

Судя по данным на сайте Надеждина, подписи в его поддержку были собраны в 75 регионах РФ. Для выдвижения необходимо сдать в ЦИК по 2500 подписей из 40 различных регионов.

Между тем онлайн-издание "Медуза" пишет со ссылкой на собеседника в штабе Бориса Надеждина, что подписей для регистрации пока не хватает, и не хватает "много". При этом много и "бракованных подписей".

Другой источник рассказал журналистам, что по 2500 подписей собрано лишь в примерно 10 регионах. Сбор в регионах продлится до 25 января, в Москве подписи у живущих там людей, прописанных в других регионах, будут собирать чуть дольше, добавил собеседник.

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