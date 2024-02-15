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Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина о подписных листах

Жан Рофе
15 февраля 2024 г.

Иск Бориса Надеждина, отклоненный российским Верховным судом, касался формы ведомости проверки подписных листов. Это вторая жалоба, поданная политиком в суд после отказа ЦИК в регистрации на выборы.

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Борис Надеждин
Борис Надеждин (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента РФ 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале политика в четверг, 15 февраля.

В этой жалобе Надеждин оспаривал тот факт, что ему не выдали заключения эксперта-почерковеда, забраковавшего подписи в поддержку политика. "4565 ваших подписей отбраковали именно эксперты-почерковеды. Но мы не получили никакого заключения, которое подтвердило бы, что это было обоснованно", - отмечал политик.

Три иска Надеждина в Верховный суд

После того как Центризбирком России 8 февраля не зарегистрировал Бориса Надеждина в качестве кандидата на президентские выборы, политик выдвигавшийся от партии "Гражданская инициатива", сообщил, что намерен подать в Верховный суд РФ три иска.

Ранее 15 февраля был отклонен его первый иск - об оспаривании формы списка сборщиков подписей. Надеждин пообещал оспорить оба решения суда.

Надеждин намерен 16 февраля подать в Верховный суд РФ третий, основной иск - об оспаривании отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты.

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