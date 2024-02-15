Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина о сборщиках

Верховный суд не удовлетворил иск Бориса Надеждина, оспаривающий порядок спора подписей. Это первый из трех исков, поданных политиком в суд после отказа ЦИК в регистрации на выборы.

Верховный суд России отклонил иск Бориса Надеждина об оспаривании формы списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале политика в четверг, 15 февраля.

Надеждин отстаивал право сборщика подписей, заверенного нотариусом в одном регионе, собирать подписи от избирателей, прописанных в других регионах. Ранее Центризбирком РФ забраковал, по словам политика, "огромное количество подписей" именно из-за несоответствия региона сборщика и региона сбора подписей. Надеждин заявил, что собирается обжаловать решение суда.

Три иска в Верховный суд

После отказа ЦИК в регистрации на выборы Надеждин, выдвигавшийся в президенты от партии "Гражданская инициатива", сообщил, что намерен подать три иска в Верховный суд.

Заседание по второму иску - об оспаривании формы ведомости проверки подписных листов - проходит также 15 февраля. А 16 февраля Верховный суд рассмотрит третий и основной иск - об оспаривании отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты.

Смотрите также: