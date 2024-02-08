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ЦИК отказал Надеждину в регистрации на выборах президента РФ

Роман Сулима
8 февраля 2024 г.

Центризбирком признал действительными 95,5 тысячи подписей из необходимых для регистрации 100 тысяч. Сам Борис Надеждин намерен обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.

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Борис Надеждин с подписями в свою поддержку
Борис Надеждин с подписями в свою поддержкуФото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом в президенты страны. Такое решение принято на заседании Центризбиркома в четверг, 8 февраля, на котором Надеждин присутствовал лично. 

Недействительными признаны более 5 процентов подписей избирателей, собранных в поддержки его выдвижения, а именно - 9147. В то же время 95 587 подписей признаны достоверными, заявил на заседании представитель ЦИК. В подписных листах обнаружены данные 11 умерших людей, добавили в комиссии.

Надеждин обратится в Верховный суд

Надеждин намерен обжаловать решение в Верховном суде РФ. "Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно - за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир", - написал политик в Telegram.

5 февраля стало известно, что ЦИК забраковал более 15 процентов подписей, поданных за выдвижение Надеждина кандидатом на высший государственный пост. Для регистрации необходимо, чтобы в проверенных подписях было не более 5 процентов брака. Законодательство требует от кандидата, выдвинутого в президенты от непарламентской партии, собрать не менее 100 тысяч подписей по всей России.

Надеждин допускает ошибки ЦИК при оцифровке данных

Штаб Надеждина 6 февраля отстоял десятки подписей за его выдвижение, которые Центризбирком ранее признал недействительными из-за собственных ошибок, как сообщил проекту "Агентство" сам политик. По его словам, из-за неверно указанных адресов и номеров паспортов забракованы сотни подписей.

Надеждин считает, что ЦИК мог допускать ошибки и при их оцифровке. "Если можно Ростов-на-Дону отсканировать как "ростов на дому", то в номере паспорта, когда сканируется и распознается (программой. - Ред.), можно в пятерке тройку увидеть, почерки разные", - пояснил он.

Большая часть забракованных подписей нуждается в более сложном подтверждении, указал политик. Сейчас штаб обзванивает людей, чьи подписи вызвали подозрение у ЦИК. "Мы сосредоточились на Москве, выписываем всех и пытаемся до них дозвониться. Будем пытаться доказать, что эти люди реально есть", - заявил Надеждин.

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