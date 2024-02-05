Драматично, ожидаемо. Реакции в ФРГ на претензии к Надеждину

Выступающий за прекращение войны с Украиной российский политик Борис Надеждин, скорее всего, не будет допущен к выборам президента РФ в качестве кандидата, просигнализировала в понедельник, 5 февраля, Центральная избирательная комиссия РФ. ЦИК забраковала более 15 процентов подписей, отданных за Надеждина, тогда как, по закону, для регистрации кандидата в собранных в его поддержку подписях не должно быть более 5 процентов брака. Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля. После этого штаб Надеждина может обратиться в суд.

Заявления зампредседателя ЦИК о так называемых "проблемных подписях" Бориса Надеждина, собранных в его поддержку, для наблюдателей на Западе сюрпризом не стали. Еще когда претендент на участие в грядущих президентских выборах начал неожиданно резко критиковать власти, выступать за прекращение войны в Украине и освобождение политических заключенных в РФ, многие предположили, что Кремль его к выборам не допустит, например, объявив собранные им подписи недействительными.

Депутат бундестага: Больше причин не признавать выборы в РФ

"То, что Центральная избирательная комиссия России, предположительно, обнаружила поддельные подписи в собранных для Бориса Надеждина списках, к сожалению, было ожидаемо, - заявила политик от Свободной демократической партии (СвДП), депутат бундестага Рената Альт (Renata Alt) в ответе на запрос DW. - На фоне растущей усталости от войны в российском обществе кандидат, который имеет мужество четко выступить против войны, представлял бы слишком большую угрозу для Путина".

Рената Альт Фото: Felix Zahn/photothek/picture alliance

Рената Альт выразила глубокое уважение Надеждину "за готовность говорить правду, которая неприятна для режима". Вероятный недопуск Надеждина, по мнению немецкого политика, увеличивает число "веских причин не признавать результаты так называемых "президентских выборов". Соответствующее решение стало бы "важным сигналом", но оно, по ее мнению, должно быть принято совместно всеми странами-членами ЕС.

"К сожалению, всё это не столь удивительно. В России мы уже давно имеем дело не с демократией, а с фарсом, когда нас хотят обмануть, заставив поверить в существование демократии, а на самом деле Россией правит диктатор", - заявил DW немецкий социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe), член комитета бундестага по внешнеполитическим делам, руководитель делегации ФРГ в ПАСЕ и уполномоченный правительства ФРГ по вопросам свободы вероисповедания. Лишь ненадолго создалась видимость того, что несмотря на отсеивание серьезного числа претендентов, одного из неудобных кандидатов пропустили. "И вот теперь последний полусерьезный кандидат тоже будет убран в конце концов. Это плохо, но, к сожалению, не удивляет", - добавил Швабе.

Франк Швабе Фото: Adem Altan/AFP

Ситуацию для избирателей в России Швабе назвал "драматичной". "В принципе, альтернативы нет, и Путин будет переизбран с высоким результатом - это, очевидно, предрешенный факт. Но ни у кого не может возникнуть мысли о том, что это каким-то образом демократические выборы, - это то, что мы можем сказать, наблюдая за всем извне", - заключил Швабе.

"Всё как всегда"

"Российский ЦИК дал предельно точные цифры: 15,348 процента подписей недействительны, тем самым пытаясь продемонстрировать, насколько тщательно работает комиссия. Но не стоит ожидать, что до среды, когда должно быть принято окончательное решение, результаты будут скорректированы в пользу Надеждина. То есть, зарегистрировать свою кандидатуру политику совершенно очевидно не дадут", - прокомментировал ситуацию в интервью DW Герхард Манготт (Gerhardt Mangott), профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии.

Заявление Надеждина о том, что он будет оспаривать это решение в суде, Манготт предлагает воспринимать всерьез, но при этом призывает не забывать о сомнениях в том, насколько независимой является судебная система в России, вплоть до Верховного суда. "К тому же такое разбирательство будет длиться очень долго и закончится тогда, когда выборы уже давно пройдут", - добавил Манготт.

Герхард Манготт Фото: Celia di Pauli

Профессор Манготт еще в прошлом интервью DW предсказал подобный исход предвыборной кампании Бориса Надеждина. То, что подписи будут признаны недействительными, предвидел и Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder). Немецкий профессор тоже не питает иллюзий относительно политического будущего Надеждина, в поддержку которого выступила российская несистемная оппозиция. "Подписи объявят "мертвыми душами", скажут про неправильно заполненные бланки и так далее, одним словом, всё как всегда. И как только это будет признано официально - его лишат возможности зарегистрировать свою кандидатуру. Из этого, по сути, уже нужно исходить - Надеждин выйдет из игры", - сказал в разговоре с DW Шрёдер.

Риски для самого Надеждина: "Зависит от него"

Экспертов беспокоит не столько даже регистрация кандидатуры Надеждина, в которую они не верили, а риски гонений и репрессий в отношении политика. "Борис Надеждин - не самый жесткий критик путинского режима, а скорее мягкий. Его выдвижение было, как говорят, согласовано на уровне Администрации президента. Многое теперь будет зависеть от того, как Надеждин себя будет вести дальше. Одно дело, если он примет недопуск к выборам к сведению и перестанет делать заявления в стиле: война должна быть прекращена или война - это ошибка", - анализирует Манготт. Если же, по его словам, Надеждин продолжит вести себя по несогласованным заранее правилам даже после выборов, "продолжит консолидировать несогласных вокруг себя, то рано или поздно подпадет под какую-либо статью по цензуре и, в итоге, предстанет перед судом. Степень риска будет зависеть от самого Надеждина. Я исхожу из того, что он не будет заходить слишком далеко", - добавил австрийский эксперт.

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Пока будущее Надеждина неясно, полагает Ханс-Хеннинг Шрёдер и будет зависеть от того, как российский политик будет вести себя в будущем. В случае нарушения неписанных правил у российских властей есть в распоряжении "большой инструментарий наказаний и способов оказания давления", добавил он. "В экстремальном случае его могут судить за распространение фейков о российской армии и, в итоге, он будет приговорен к тюремному сроку с двухзначным числом, что уже произошло с целым рядом оппозиционеров и всех тех, кто попал в поле зрения властей в связи со своей политической деятельностью. Или ему запретят любые публичные выступления. Между этими двумя возможностями есть бесчисленное количество методов подвергнуть его публичным издевательствам", - заключил Шрёдер.

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