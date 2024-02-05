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ЦИК забраковал более 15 процентов подписей за Надеждина

Виталий Кропман
5 февраля 2024 г.

По закону РФ для регистрации кандидата, в подписях, собранных в его поддержку, должны быть менее 5 процентов брака. Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля.

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Борис Надеждин, претендент на пост президента РФ, с помощниками перед коробками с подписными листами (31 января 2024 года)
Борис Надеждин (в центре) перед коробками с подписными листами в Москве (январь 2024 года)Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

Российский ЦИК обнаружил в подписных листах Бориса Надеждина 15,348 процента забракованных подписей. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил в своем Telegram-канале замглавы штаба Надеждина Игорь Артемьев.

По закону для регистрации кандидата, в подписях, собранных в его поддержку, должны быть менее 5 процентов брака. Заседание по регистрации пройдет в ЦИК 7 февраля. После этого штаб Надеждина может обратится в суд, указал Артемьев.

В ЦИК ранее уже намекали на "проблемные подписи"

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев намекал на "проблемные подписи" у Надеждина.

"Когда мы видим десятки людей, которых уже на этом свете нет, а они дали подпись, возникает вопрос об этических нормах сборщиков подписей. В какой-то мере кандидат к этому причастен", - заявил он на заседании ЦИК. 

"Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души - ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту", - прокоммментировал эти утверждения Надеждин, опубликовав фотографии очередей из людей, которые оставляли за него подписи.

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