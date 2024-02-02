ЦИК заявил, что нашел недостатки в подписях Бориса Надеждина

ЦИК пригласит кандидатов в президенты Бориса Надеждина и Сергея Малинковича, чтобы сообщить о недостатках в собранных ими подписях.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в пятницу, 2 февраля, заявил, что в подписях, собранных в поддержку Бориса Надеждина и кандидата в президенты от партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича нашли ошибки. ЦИК пригласит обоих кандидатов 5 февраля для извещения о недостатках в подписях.

Кандидат в президенты от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович Фото: picture alliance/dpa/TASS

По словам Булаева, в подписных листах кандидатов якобы обнаружились подписи умерших людей: "Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен", - заявил он.

Реакция Бориса Надеждина

Борис Надеждин отреагировал на обвинения ЦИК словами "Мы с вами живее всех живых". В посте в своем Telegram-канале он также написал: " Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души - ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту".

Сбор подписей за Надеждина

В среду, 31 января, Борис Надеждин принес в ЦИК России 105 тысяч подписей, оставленных в его поддержку. По закону кандидату, выдвинутому в президенты от непарламентской партии, необходимо собрать как минимум 100 тысяч подписей по всей России, но не более 2500 от каждого региона.

По данным сайта кампании Бориса Надеждина, его команде удалось собрать более 200 тысяч подписей только внутри России. Окончательное решение о регистрации кандидатов ЦИК должен принять до 10 февраля.

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