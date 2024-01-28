Председатель "Коммунистов России" принес подписи в ЦИК РФ

Претендентам на пост президента России не от парламентских партий необходимо представить в Центризбирком 100 тысяч подписей до 31 января.

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович принес в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи для регистрации в качестве кандидата на должность президента РФ. Представители этой политической силы представили в Центризбирком 19 коробок с подписями избирателей, заявили в ЦИК в воскресенье, 28 января.

Малинкович стал вторым кандидатом, сдавшим подписи в свою поддержку, добавили в комиссии. Претендентам на пост президента, не являющимся представителями парламентской партии, необходимо представить 100 тысяч подписей до 31 января.

Три дня на выборы президента

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин идет на них "самовыдвиженцем".

В выборах планируют участвовать более 10 кандидатов. От парламентскиках партий кандидатами на высший государственный пост были выдвинуты Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Кроме того, в выборах намерен участвовать политик Борис Надеждин ("Гражданская инициатива").

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