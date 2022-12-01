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Почему россияне за границей ставят подписи за Надеждина

Наталья Смоленцева
24 января 2024 г.

Не только в России, но и за границей выстраиваются очереди из людей, которые хотят подписаться за кандидатуру Бориса Надеждина на президентских выборах. Это объединяет протестно настроенных россиян, а некоторым даже дает надежду на перемены.

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