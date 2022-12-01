Почему россияне за границей ставят подписи за Надеждина

ОбществоГерманияПочему россияне за границей ставят подписи за Надеждина To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбществоГерманияНаталья Смоленцева24.01.202424 января 2024 г.Не только в России, но и за границей выстраиваются очереди из людей, которые хотят подписаться за кандидатуру Бориса Надеждина на президентских выборах. Это объединяет протестно настроенных россиян, а некоторым даже дает надежду на перемены. https://p.dw.com/p/4bdpIРеклама