Надеждин попросил ЦИК отложить рассмотрение его регистрации

Борис Надеждин в письме главе ЦИК попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента с 7 на 10 февраля.

Независимый претендент на пост президента России Борис Надеждин попросил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры с 7 на 10 февраля. Письмо, направленное главе ЦИК Элле Памфиловой во вторник, 6 февраля, политик опубликовал в своем Telegram-канале.

"Вчера три моих уполномоченных (больше ЦИК не допустила к подписным листам) на протяжении всего рабочего дня успели соотнести с подписными листами только примерно 3 тысячи строчек ведомости проверки. Абсолютно невозможно просмотреть все замечания ЦИК за сегодняшний день и даже за ночь до утра 07.02.2024 г.", - говорится в обращении.

По словам Надеждина, перенос даты позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения.

ЦИК забраковала более 15 процентов подписей за Надеждина

Накануне в ЦИК заявили, что в подписных листах Бориса Надеждина обнаружены 15,348 процента забракованных подписей. По закону для регистрации кандидата в подписях, собранных в его поддержку, должны быть менее 5 процентов брака.

Борис Надеждин: "Призывать к протестам не буду"

Ранее в интервью DW Борис Надеждин заявил, что не станет призывать своих сторонников к акциям протеста, если его не зарегистрируют. "Я не буду призывать к несанкционированным митингам или к чему-то еще незаконному. Чего я буду людей подставлять? Зачем мне это надо?", - сказал он. По словам политика, "сейчас планка насилия резко выросла со стороны властей".

По информации Telegram-канала "Можем объяснить", участие Надеждина в президентских выборах было согласовано лично с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Однако резкий рост рейтинга Надеждина и его высказывания вызвали "настоящую ярость у кремлевского куратора внутренней политики". ЦИК "настоятельно рекомендовано" не допускать Надеждина до президентских выборов, сообщили источники Telegram-канала.

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