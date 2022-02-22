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Первый заместитель главы администрации президента России, экс-глава "Росатома" и бывший премьер-министр России Сергей Кириенко
Штрафные меры связаны с признанием Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР" и среди прочего затрагивают российскую госкорпорацию "ВЭБ.РФ", "Промсвязьбанк" и 42 их дочерних компании.
Евросоюз и Британия обвиняют РФ в отказе содействовать раскрытию отравления Алексея Навального "Новичком". В черном списке оказались первый замглавы администрации президента РФ и глава ФСБ.
Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко, Юрий Чайка и другие представители элит владеют участками на Рублевке общей площадью более 10 млн кв.м., пишет издание "Проект".
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко владеет домом на Рублевке жилплощадью 700 квадратных метров, выяснил портал журналистских расследований "Проект".
Почему, общаясь с гражданами, путинские политики регулярно попадают в скандалы, как красноярский губернатор Усс? Ответ на этот вопрос пытается найти Федор Крашенинников.
Кремль не подтвердил, но и не опроверг сообщения о присвоении звания "Герой России" главному стратегу предвыборной кампании Путина. Карикатурист Сергей Елкин о дилемме Сергея Кириенко.
От 45 ведущих компаний России потребовали еженедельно посылать новости, представляющие власти страны в выгодном свете, сообщило агентство Reuters.
Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.
Олег Кашин назвал новую информационную политику Кремля "политикой времен Хрущева". Честное заявление о намерениях все же лучше, чем конспирология, которой Кремль занимался в последние годы, считает Иван Преображенский.
Экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко сменил Вячеслава Володина на посту первого замглавы администрации президента России. В свою очередь Володин стал председателем Госдумы.
Куратор внутренней политики Вячеслав Володин уходит из АП в спикеры Думы, его место займет глава "Росатома" Сергей Кириенко. Как эти изменения повлияют на систему власти в России?
О вероятном назначении Кириенко в администрацию президента сообщают источники российских СМИ. Первый замглавы кремлевской администрации Володин перешел на работу в Госдуму и, вероятно, станет ее председателем.
В статье, написанной специально для DW, российский журналист Константин Эггерт пытается разобраться, есть ли у Кремля стратегия борьбы с экономическим кризисом.
Глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал создать обязательные для всех членов организации стандарты безопасности в атомной энергетике. Кроме того, по его словам, необходимо подвергнуть стресс-тестам все 440 АЭС в мире.
О планах объединения всех предприятий, работающих в области ядерной энергетики, заявил 28 июня глава Росатома Сергей Кириенко. Младший брат "Газпрома", еще не родившись, готов дать бой конкурентам.
Итогами визита руководителя российского агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, в Бишкеке остались довольны
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