Сергей Кириенко

МАГАТЭ требует провести стресс-тесты на АЭС во всем мире

Глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал создать обязательные для всех членов организации стандарты безопасности в атомной энергетике. Кроме того, по его словам, необходимо подвергнуть стресс-тестам все 440 АЭС в мире.