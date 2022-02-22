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Сергей Кириенко

Первый заместитель главы администрации президента России, экс-глава "Росатома" и бывший премьер-министр России Сергей Кириенко

США ввели санкции в отношении сыновей Бортникова, Фрадкова и Кириенко

США ввели санкции в отношении сыновей Бортникова, Фрадкова и Кириенко 22.02.2022

Штрафные меры связаны с признанием Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР" и среди прочего затрагивают российскую госкорпорацию "ВЭБ.РФ", "Промсвязьбанк" и 42 их дочерних компании.
Отравление Навального: ЕС и Британия опубликовали санкционный список

Отравление Навального: ЕС и Британия опубликовали санкционный список 15.10.2020

Евросоюз и Британия обвиняют РФ в отказе содействовать раскрытию отравления Алексея Навального "Новичком". В черном списке оказались первый замглавы администрации президента РФ и глава ФСБ.
Проект нашел у чиновников РФ элитную недвижимость на 1,3 трлн рублей

"Проект" нашел у чиновников РФ элитную недвижимость на 1,3 трлн рублей 06.02.2020

Валентина Матвиенко, Сергей Кириенко, Юрий Чайка и другие представители элит владеют участками на Рублевке общей площадью более 10 млн кв.м., пишет издание "Проект".
Проект нашел у Сергея Кириенко дом и участок на Рублевке

"Проект" нашел у Сергея Кириенко дом и участок на Рублевке 28.01.2020

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко владеет домом на Рублевке жилплощадью 700 квадратных метров, выяснил портал журналистских расследований "Проект".
Комментарий: Усс - типичный губернатор путинской системы

Комментарий: Усс - типичный губернатор путинской системы 02.07.2019

Почему, общаясь с гражданами, путинские политики регулярно попадают в скандалы, как красноярский губернатор Усс? Ответ на этот вопрос пытается найти Федор Крашенинников.
Герой или не герой: была ли награда Сергею Кириенко?

Герой или не герой: была ли награда Сергею Кириенко? 06.07.2018

Кремль не подтвердил, но и не опроверг сообщения о присвоении звания "Герой России" главному стратегу предвыборной кампании Путина. Карикатурист Сергей Елкин о дилемме Сергея Кириенко.
Кремль предписал компаниям давать позитивные новости

Кремль предписал компаниям давать позитивные новости 14.11.2017

От 45 ведущих компаний России потребовали еженедельно посылать новости, представляющие власти страны в выгодном свете, сообщило агентство Reuters.
Задержание Навального: все белыми нитками шито

Задержание Навального: все белыми нитками шито 29.09.2017

Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.
Комментарий: Кремль наконец объясняет свои скрытые желания?

Комментарий: Кремль наконец объясняет свои скрытые желания? 06.03.2017

Олег Кашин назвал новую информационную политику Кремля "политикой времен Хрущева". Честное заявление о намерениях все же лучше, чем конспирология, которой Кремль занимался в последние годы, считает Иван Преображенский.

Кириенко сменил Володина в администрации президента России

Кириенко сменил Володина в администрации президента России 05.10.2016

Экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко сменил Вячеслава Володина на посту первого замглавы администрации президента России. В свою очередь Володин стал председателем Госдумы.
Обмен креслами, или К чему приведут перестановки в руководстве России

Обмен креслами, или К чему приведут перестановки в руководстве России 05.10.2016

Куратор внутренней политики Вячеслав Володин уходит из АП в спикеры Думы, его место займет глава "Росатома" Сергей Кириенко. Как эти изменения повлияют на систему власти в России?
Кириенко - главный кандидат на пост замглавы администрации президента РФ

Кириенко - главный кандидат на пост замглавы администрации президента РФ 24.09.2016

О вероятном назначении Кириенко в администрацию президента сообщают источники российских СМИ. Первый замглавы кремлевской администрации Володин перешел на работу в Госдуму и, вероятно, станет ее председателем.
Комментарий: Отскок, резерв и надежда - Кремль борется с кризисом

Комментарий: "Отскок", резерв и надежда - Кремль борется с кризисом 05.02.2015

В статье, написанной специально для DW, российский журналист Константин Эггерт пытается разобраться, есть ли у Кремля стратегия борьбы с экономическим кризисом.
МАГАТЭ требует провести стресс-тесты на АЭС во всем мире

МАГАТЭ требует провести стресс-тесты на АЭС во всем мире 20.06.2011

Глава МАГАТЭ Юкия Амано призвал создать обязательные для всех членов организации стандарты безопасности в атомной энергетике. Кроме того, по его словам, необходимо подвергнуть стресс-тестам все 440 АЭС в мире.
В России может появиться ядерный суперконцерн

В России может появиться ядерный суперконцерн 28.06.2006

О планах объединения всех предприятий, работающих в области ядерной энергетики, заявил 28 июня глава Росатома Сергей Кириенко. Младший брат "Газпрома", еще не родившись, готов дать бой конкурентам.

Российские инвестиции в киргизскую экономику 20.04.2006

Итогами визита руководителя российского агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, в Бишкеке остались довольны
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