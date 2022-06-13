"Ястребы" в Кремле: кто кого перещеголяет?

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Сергей Кириенко и Дмитрий Медведев когда-то считались либеральными политиками. Сегодня, похоже, они соревнуются друг с другом в том, кто сделает более резкое заявление об Украине и Западе.
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