 ″Интерфакс″ сообщил об отъезде из России пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2021

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Россия

"Интерфакс" сообщил об отъезде из России пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Информированные собеседники "Интерфакса" сообщили, что пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула РФ. По сведениям одного из источников агентства, она находится в Хельсинки.

Кира Ярмыш

Кира Ярмыш

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, по информации "Интерфакса", покинула Россию. Об этом в понедельник, 30 августа, агентству сообщили два информированных источника.

По словам одного из собеседников агентства, Ярмыш уехала в столицу Финляндии Хельсинки.

Двумя неделями ранее, 16 августа, суд в Москве приговорил соратницу российского оппозиционера к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу" - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января в поддержку Алексея Навального в Москве. Ей было запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. Также Ярмыш обязали раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Санитарное дело

"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованной акции 23 января в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционеры через соцсети призывали выйти на улицы, чтобы поддержать арестованного политика. На этот призыв, в том числе откликнулись люди, зараженные коронавирусом.

Оппозиционеры считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам Навального полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму.

Россию покинули уже целый ряд соратников находящегося в заключении оппозиционера, в частности экс-глава региональных штабов Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и экс-юрист ФБК Любовь Соболь.

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    Автор: Вадим Шаталин


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