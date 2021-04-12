 Иван Жданов: Дело ФБК объявили государственной тайной | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2021

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Россия

Иван Жданов: Дело ФБК объявили государственной тайной

В Мосгорсуде назвали секретными материалы дела о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, сообщил директор фонда Иван Жданов.

Алексей Навальный во время одного из обысков в ФБК, 2019 год

Алексей Навальный во время одного из обысков в ФБК, 2019 год

Материалы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекречены, сообщил в понедельник, 19 апреля, директор ФБК Иван Жданов. В Мосгорсуде отклонили просьбу соратников Навального предоставить материалы дела к назначенному на 26 апреля заседанию, сославшись на государственную тайну, написал Жданов в соцсетях.

В суде также сообщили, "что ознакомиться с ними можно только 26 апреля, в день заседания" и "что участвовать в процессе сможет только адвокат". "Даже определение о назначении судебного заседания не дают. Похоже судебная клоунада началась и наше дело уже объявили государственной тайной! (интересно, вообще дело есть то?)", - отметил Жданов в Telegram.

Роскомнадзор потребовал удалить анонс акции в поддержку Навального

Между тем на странице пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, находящейся под домашним арестом, сообщается о требовании Роскомнадзора к сервису YouTube удалить видео с анонсом акции в поддержку Навального.

В опубликованном Ярмыш письме от YouTube говорится о возможности блокировки контента при отказе его удалить. Пресс-секретарь Навального сообщила, что выполнять просьбу сторонники Навального не будут. "Навальный не в больнице, а в пыточной колонии. Мы все должны требовать его освобождения", - добавила она.

Генпрокуратура напомнила об административной и уголовной ответственности в связи с предстоящей акцией

Тем временем Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности участников несогласованных акций, сославшись на призывы в интернете к участию в массовых протестах. "Призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста", - указало ведомство.

Одновременно в заявлении подчеркивается, что размещение в интернете призывов к массовым беспорядкам, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность может быть квалифицировано как уголовное преступление. "Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится далее в заявлении.

Большая акция протеста в защиту Навального

Команда Навального объявила о досрочном проведении большого митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля, указав на неотложность мер в защиту голодающего уже почти три недели оппозиционера. ФСИН 19 апреля сообщила о переводе политика в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера.

В тот же день стало известно, что Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК и штабов Навального. По версии прокуратуры Москвы, ФБК и штабы Навального стремятся создать "условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", а также формируют условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране "под прикрытием либеральных лозунгов".

Преследование Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в ИК-2 во Владимирской области.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению.

Евросоюз, США, Великобритания и балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить оппозиционера надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Соединенные Штаты пригрозили Кремлю последствиями в случае смерти Навального. Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика и провести полное расследование отравления его в России "Новичком".

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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