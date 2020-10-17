Год назад отравили Навального и отношения Германии с Россией

Ровно год назад, 20 августа 2020 года, один из пассажиров самолета, летевшего из Томска в Москву, почувствовал себя плохо и через несколько минут потерял сознание. Скорее всего, человек умер бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи местной больницы не вкололи ему сразу атропин. Так началась история с отравлением Алексея Навального, которая опустила германо-российские отношения фактически до точки замерзания.

Навальный не мог стать жертвой мстительного олигарха

Пару дней спустя Навального, по-прежнему находившегося в бессознательном состоянии, на частном немецком самолете доставили из Омска в берлинскую клинику "Шарите". А еще через несколько дней эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии, относящегося к санитарной академии бундесвера, обнаружили в пробах мочи и крови пациента следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Позднее к аналогичному заключению пришли специалисты еще двух западных лабораторий, а также Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навального в бессознательном состоянии доставили в клинку "Шарите" 22 августа 2020 года

Многим стало окончательно ясно, что Навальный не мог стать жертвой криминальной разборки или мести какого-нибудь российского олигарха - "героя" очередного антикоррупционного расследования. Произвести двухкомпонентное боевое отравляющее вещество могли только в специально оборудованной для этой цели государственной лаборатории, а применить - соответствующим образом обученные обращению с ним профессионалы, к числу которых заурядные наемные киллеры явно не относятся.

"Это стало низшей точкой в германо-российских отношениях и своего рода проверкой реалистичности немецких элит в том, что касается обращения с Владимиром Путиным и с Россией, - говорит эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). - И я думаю, что после отравления Навального в немецкой политике по отношению России не осталось никаких иллюзий".

Кто громче всех кричит: "Держи вора!"

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) иллюзий не было и раньше. У нее, дочери пастора, выросшей в социалистической ГДР, как считает политолог и главный редактор журнала "Osteuropa" Манфред Заппер (Manfred Sapper), была своего рода встроенная "сигнализация против цинизма", которая срабатывала всякий раз, когда она имела дело с деятелями типа Путина - "плоть от плоти советскими людьми".

Карикатура Сергея Елкина на тему отравления Алексея Навального

Но отравление Навального шокировало и Меркель. Причем она даже особо не скрывала, кого считает ответственным за это преступление. В непривычно жестком заявлении канцлер тогда указала, что отравление оппозиционного российского политика ставит "очень серьезные вопросы, ответить на которые может и должно только российское правительство".

Реакцию же Москвы на такое требование бывший посол Германии в России (с 2014 по 2019 год) Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) в интервью DW описал так: "Это мне напоминает историю о том, кто громче всех кричит: "Держите вора!" Тот, кто сам украл, потом очень громко кричит, указывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное - лишь бы не проводить расследование".

Штеффен Зайберт

Ровно через год после отравления Навального Меркель может еще раз потребовать объяснений от российского президента, причем в этот раз - очно. В пятницу, 20 августа, она находится в Москве и встречается с Владимиром Путиным. И "это до сих пор не расследованное преступление очень серьезно отягощает наши отношения с Россией, и наши требования по-прежнему остаются в силе", сказал корреспонденту DW накануне визита официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Убийство чеченца в Берлине - акт государственного терроризма"

Отправление Навального, по оценке Штефана Майстера, привело к взаимному отчуждению России и Германии. Но начался этот процесс значительно раньше, фактически сразу после аннексии Крыма, сбитого над восточной Украиной малайзийского "Боинга" и оказания российской помощи сепаратистам Донбасса.

До сих пор в Германии вспоминают хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году, в ходе которой был взломан и ящик электронной почты офиса Меркель. В ходе расследования немецкие правоохранительные органы пришли к выводу, что атака была организована сотрудниками Главного управления Генштаба армии России, на имя одного из которых был даже выписан ордер на арест. В дальнейшем было еще несколько хакерских атак на различные немецкие ведомства и структуры, их следы, по оценке спецслужб ФРГ, тоже ведут в Россию.

На месте убийства Зелимхана Хангошвили (фото из архива)

Следует напомнить также о совершенном 23 августа 2019 года в Берлине убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили - - средь бела дня и в двух шагах от ведомства федерального канцлера. Благодаря бдительности двух немецких подростков, предполагаемого убийцу удалось задержать вскоре после преступления. Как выяснилось позднее, им оказался гражданин России Вадим Красиков, который, как следует из обвинительного заключения, приехал в Германию специально, чтобы совершить заказное убийство. А задание "ликвидировать жертву" преступник получил от властей Российской Федерации, заявил федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg).

В Берлине это преступление расценили как акт государственного терроризма и выслали двух российских дипломатов. Но история с отравлением Навального, хотя оно и было совершено в России, а не в Германии, все-таки имела куда более широкий резонанс и значение для германо-российских отношений, чем убийство Хангошвили.

"Многие стали видеть в России стратегического противника"

Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) видит причину в том, что "Навальный попал в Германию и лечился в немецкой клинике, поэтому общественность и политики ФРГ получили очень пластичное впечатление о его отравлении и жестокости самого покушения, что в свою очередь оказало влияние на реакцию официального Берлина".

Янис Клуге

К тому же, добавляет эксперт, в случае с Навальным не было места для интерпретаций, поэтому очень быстро стихли голоса политиков, ратующих за сближение с Москвой. По оценке Яниса Клуге, отношения между Германией и Россией в августе 2021 года хуже, чем когда-либо в постсоветской истории России и Германии. Произошло переосмысление взглядов на Россию не только у политиков, но и у широких кругов общественности: "Многие стали видеть в России стратегического противника, а не друга, с которым просто по недоразумению возникла размолвка".

В целом, считает эксперт, отношения Германии и ЕС с Россией отягощены тремя группами проблем. Одна - это внутренняя политика Кремля, причем не только обращение с Навальным, но и репрессии против инакомыслящих. Вторая группа проблем - операции российских спецслужб в странах ЕС, к их числу относятся не только хакерские атаки, но и убийство чеченца в Берлине или отравление Скрипалей в Великобритании. А третий круг спорных тем - политика России в отношении соседних стран, причем не только Украины, но и сейчас, в частности, Беларуси.

Но ключевая проблема, омрачающая и определяющая характер двусторонних отношений, говорит Клуге в интервью DW, это Украина. И эта тема останется главной при выработке немецкой политики в отношении России вне зависимости от того, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера: "До тех пор, пока не будет найдено решение для этого кризиса и не будет прогресса в деле урегулирования ситуации в Донбассе, будет невозможной ни отмена санкций, ни непредвзятая чистосердечная попытка восстановить доверие к России".

Для немцев Навальный был олицетворением другой России

Штефан Майстер из DGAP обращает внимание еще на одну причину, по которой, с его точки зрения, именно случай с Навальным столь сильное повлиял на отношение немцев к России. Дело в том, поясняет он, что многие видели в Навальном своего рода другую Россию: "Из-за того, что Навальный оказался в Германии и здесь лечился, он неожиданно стал медиазвездой, стал всем известен. Очевидно, он казался олицетворением другой России и в нем видели нечто, что, как мне представляется, не обязательно соответствует реальности и политическим взглядам Навального".

А после того, как Навального арестовали, разгромили все его структуры и подавили акции в его поддержку, в Германии наступило, по выражению Майстера, "похмелье": "Образовалась некая пустота, возникает вопрос: что, собственно, теперь делать с Россией, какой должна быть наша политика в отношении нее, если этой другой России вообще не существует или она просто слишком слаба, чтобы бросить вызов Путину".

Смотрите также: