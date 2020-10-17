 Год назад отравили Навального и отношения Германии с Россией | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.08.2021

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Германия

Год назад отравили Навального и отношения Германии с Россией

История с отравлением Алексея Навального привела к обмену Берлина и Москвы взаимными обвинениями и резко обострила и без того напряженные из-за конфликта в Украине отношения Германии и России.

Алексей Навальный с семьей в палате клиники Шарите

Алексей Навальный с семьей в палате клиники "Шарите", 19 сентября 2020 года

Ровно год назад, 20 августа 2020 года, один из пассажиров самолета, летевшего из Томска в Москву, почувствовал себя плохо и через несколько минут потерял сознание. Скорее всего, человек умер бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи местной больницы не вкололи ему сразу атропин. Так началась история с отравлением Алексея Навального, которая опустила германо-российские отношения фактически до точки замерзания.

Навальный не мог стать жертвой мстительного олигарха

Пару дней спустя Навального, по-прежнему находившегося в бессознательном состоянии, на частном немецком самолете доставили из Омска в берлинскую клинику "Шарите". А еще через несколько дней эксперты мюнхенского Института фармакологии и токсикологии, относящегося к санитарной академии бундесвера, обнаружили в пробах мочи и крови пациента следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Позднее к аналогичному заключению пришли специалисты еще двух западных лабораторий, а также Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навального в бессознательном состоянии доставляют в специальной капсуле в клинку Шарите 22 августа 2020 года

Навального в бессознательном состоянии доставили в клинку "Шарите" 22 августа 2020 года

Многим стало окончательно ясно, что Навальный не мог стать жертвой криминальной разборки или мести какого-нибудь российского олигарха - "героя" очередного антикоррупционного расследования. Произвести двухкомпонентное боевое отравляющее вещество могли только в специально оборудованной для этой цели государственной лаборатории, а применить - соответствующим образом обученные обращению с ним профессионалы, к числу которых заурядные наемные киллеры явно не относятся.

"Это стало низшей точкой в германо-российских отношениях и своего рода проверкой реалистичности немецких элит в том, что касается обращения с Владимиром Путиным и с Россией, - говорит эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). - И я думаю, что после отравления Навального в немецкой политике по отношению России не осталось никаких иллюзий".

Кто громче всех кричит: "Держи вора!"

У канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) иллюзий не было и раньше. У нее, дочери пастора, выросшей в социалистической ГДР, как считает политолог и главный редактор журнала "Osteuropa" Манфред Заппер (Manfred Sapper), была своего рода встроенная "сигнализация против цинизма", которая срабатывала всякий раз, когда она имела дело с деятелями типа Путина - "плоть от плоти советскими людьми".        

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина на тему отравления Алексея Навального

Но отравление Навального шокировало и Меркель. Причем она даже особо не скрывала, кого считает ответственным за это преступление. В непривычно жестком заявлении канцлер тогда указала, что отравление оппозиционного российского политика ставит "очень серьезные вопросы, ответить на которые может и должно только российское правительство".

Реакцию же Москвы на такое требование бывший посол Германии в России (с 2014 по 2019 год) Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch) в интервью DW описал так: "Это мне напоминает историю о том, кто громче всех кричит: "Держите вора!" Тот, кто сам украл, потом очень громко кричит, указывая руками в другую сторону. Мы с этим сталкиваемся уже в который раз. Сценарий один и тот же: ответные обвинения, перенос бремени сбора доказательств на других, угрозы, высмеивания. Самое главное - лишь бы не проводить расследование".

Штеффен Зайберт

Штеффен Зайберт

Ровно через год после отравления Навального Меркель может еще раз потребовать объяснений от российского президента, причем в этот раз - очно. В пятницу, 20 августа, она находится в Москве и встречается с Владимиром Путиным. И "это до сих пор не расследованное преступление очень серьезно отягощает наши отношения с Россией, и наши требования по-прежнему остаются в силе", сказал корреспонденту DW накануне визита официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Убийство чеченца в Берлине - акт государственного терроризма"

Отправление Навального, по оценке Штефана Майстера, привело к взаимному отчуждению России и Германии. Но начался этот процесс значительно раньше, фактически сразу после аннексии Крыма, сбитого над восточной Украиной малайзийского "Боинга" и оказания российской помощи сепаратистам Донбасса.

До сих пор в Германии вспоминают хакерскую атаку на бундестаг в 2015 году, в ходе которой был взломан и ящик электронной почты офиса Меркель. В ходе расследования немецкие правоохранительные органы пришли к выводу, что атака была организована сотрудниками Главного управления Генштаба армии России, на имя одного из которых был даже выписан ордер на арест. В дальнейшем было еще несколько хакерских атак на различные немецкие ведомства и структуры, их следы, по оценке спецслужб ФРГ, тоже ведут в Россию.

Полицейские эксперты работают на месте убийства Зелимхана Хангошвили

На месте убийства Зелимхана Хангошвили (фото из архива)

Следует напомнить также о совершенном 23 августа 2019 года в Берлине убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили - - средь бела дня и в двух шагах от ведомства федерального канцлера. Благодаря бдительности двух немецких подростков, предполагаемого убийцу удалось задержать вскоре после преступления. Как выяснилось позднее, им оказался гражданин России Вадим Красиков, который, как следует из обвинительного заключения, приехал в Германию специально, чтобы совершить заказное убийство. А задание "ликвидировать жертву" преступник получил от властей Российской Федерации, заявил федеральный прокурор Рональд Георг (Ronald Georg).

В Берлине это преступление расценили как акт государственного терроризма и выслали двух российских дипломатов. Но история с отравлением Навального, хотя оно и было совершено в России, а не в Германии, все-таки имела куда более широкий резонанс и значение для германо-российских отношений, чем убийство Хангошвили.

"Многие стали видеть в России стратегического противника"

Янис Клуге (Janis Kluge), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) видит причину в том, что "Навальный попал в Германию и лечился в немецкой клинике, поэтому общественность и политики ФРГ получили очень пластичное впечатление о его отравлении и жестокости самого покушения, что в свою очередь оказало влияние на реакцию официального Берлина". 

Янис Клуге, эксперт берлинского фонда Наука и политика (SWP)

Янис Клуге

К тому же, добавляет эксперт, в случае с Навальным не было места для интерпретаций, поэтому очень быстро стихли голоса политиков, ратующих за сближение с Москвой. По оценке Яниса Клуге, отношения между Германией и Россией в августе 2021 года хуже, чем когда-либо в постсоветской истории России и Германии. Произошло переосмысление взглядов на Россию не только у политиков, но и у широких кругов общественности: "Многие стали видеть в России стратегического противника, а не друга, с которым просто по недоразумению возникла размолвка".

В целом, считает эксперт, отношения Германии и ЕС с Россией отягощены тремя группами проблем. Одна - это внутренняя политика Кремля, причем не только обращение с Навальным, но и репрессии против инакомыслящих. Вторая группа проблем - операции российских спецслужб в странах ЕС, к их числу относятся не только хакерские атаки, но и убийство чеченца в Берлине или отравление Скрипалей в Великобритании. А третий круг спорных тем - политика России в отношении соседних стран, причем не только Украины, но и сейчас, в частности, Беларуси.

Но ключевая проблема, омрачающая и определяющая характер двусторонних отношений, говорит Клуге в интервью DW, это Украина. И эта тема останется главной при выработке немецкой политики в отношении России вне зависимости от того, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера: "До тех пор, пока не будет найдено решение для этого кризиса и не будет прогресса в деле урегулирования ситуации в Донбассе, будет невозможной ни отмена санкций, ни непредвзятая чистосердечная попытка восстановить доверие к России".

Для немцев Навальный был олицетворением другой России

Штефан Майстер из DGAP обращает внимание еще на одну причину, по которой, с его точки зрения, именно случай с Навальным столь сильное повлиял на отношение немцев к России. Дело в том, поясняет он, что многие видели в Навальном своего рода другую Россию: "Из-за того, что Навальный оказался в Германии и здесь лечился, он неожиданно стал медиазвездой, стал всем известен. Очевидно, он казался олицетворением другой России и в нем видели нечто, что, как мне представляется, не обязательно соответствует реальности и политическим взглядам Навального".

А после того, как Навального арестовали, разгромили все его структуры и подавили акции в его поддержку, в Германии наступило, по выражению Майстера, "похмелье": "Образовалась некая пустота, возникает вопрос: что, собственно, теперь делать с Россией, какой должна быть наша политика в отношении нее, если этой другой России вообще не существует или она просто слишком слаба, чтобы бросить вызов Путину".

Смотрите также:

  • Скриншот с изображением кадра из расследования ФБК Алексея Навального, посвященного сыну пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Самый известный критик Кремля

    Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.

  • Панорама Новосибирска

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Серия расследований в регионах РФ

    В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

  • Аэропорт Томска Богачево

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Перелет из Томска в Москву

    Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.

  • Автомобиль медицинской службы у городской клинической больницы № 1 в Омске, куда был помещен оппозиционный политик Алексей Навальный.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Госпитализация в Омске

    В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

  • Главврач омской городской клинической больницы, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    В Омске следов отравления не нашли

    Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".

  • Транспортировка оппозиционного политика Алексея Навального на самолете, присланном за ним из Германии.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Отправка на лечение в Германию

    В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.

  • Транспортировка Алексея Навального в берлинскую клинику Шарите

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Клиника "Шарите"

    Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции, на которой она подтвердила выводы о том, что в анализах российского оппозиционера Алексея Навального были обнаружены следы боевого яда группы Новичок.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Наличие яда "Новичок" в анализах

    2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".

  • Корабль-трубоукладчик Академик Черский, способный завершить строительство газопровода Северный поток - 2.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Будущее "Северного потока - 2"

    После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.

  • Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков (фото из архива)

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Реакция России

    В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".

  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Упреки в затягивании расследования Германией

    В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.

  • Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Российские версии произошедшего

    Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.

  • Директор ФБК Леонид Волков

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    "Подпись Путина"

    Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.

  • Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Яд мог быть подмешан в чай?

    Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.

  • Плакат в поддержку отравленного Новичком оппозиционера Алексея Навального на антиправительственной демонстрации в Хабаровске, 29 августа 2020 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Акции в поддержку Алексея Навального

    После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".

  • Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия Навальная

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Юлия Навальная о диагнозе ее супруга

    Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".

  • Алексея Навальный после того, как ему брызнули в лицо зеленкой в Барнауле в марте 2017 года.

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Другие нападения на Алексея Навального

    Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.

  • Клиника Шарите в Берлине

    Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно

    Возможные последствия для здоровья

    7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 04:14

Как Меркель спасала Навального, лично пришла в его палату в Берлине и сейчас требует его освободить

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Расследование Навального, отчет Шарите, секреты тайных операций и доклад ПАСЕ. DW Новости (23.12.20)  

Немецкие политики о расследовании отравления Навального (15.12.2020)  

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