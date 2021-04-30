Адвокат Иван Павлов уехал из РФ в Грузию из-за уголовного преследования

Петербургский адвокат и основатель независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" Иван Павлов, обвиняемый по делу о разглашении тайны следствия, уехал из России в Грузию. Об этом он сам написал во вторник, 7 сентября, в Telegram, объяснив свой шаг тем, что запреты, наложенные на него в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу в стране невозможной.

"Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход", - рассказал Павлов.

По его словам, в день вылета за ним было выставлено наружное наблюдение: "Караулили весь день у дома в Петербурге, ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец".

Павлов отметил, что подыскал "для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России", на что ушел не один месяц.

Павлов надеется вернуться в Россию

Адвокат указал, что в будущем намерен вернуться в Россию. "Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее я связываю с Россией, - написал Иван Павлов, основатель независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29". - А пока что займусь своими новыми проектами и буду налаживать прежнюю работу, как теперь говорят, "на удаленке".

В апреле 2021 года против Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия по делу его подзащитного - журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. В защиту Павлова выступили десятки известных российских адвокатов, а также более 80 писателей, поэтов и журналистов.

Иван Павлов работал и по многим другим резонансным делам, связанным с вопросами государственной тайны. Он представлял интересы, в частности, топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и выступал адвокатом по делу о запрете структур оппозиционного политика Алексея Навального.

В июле этого года сайт правозащитного объединения "Команда 29", основателем и руководителем которого был Павлов, был заблокирован, после чего в проекте объявили о его самороспуске.

Смотрите также: