 ″Команда 29″ прекращает деятельность из-за обвинений Генпрокуратуры | Новости из Германии о России | DW | 18.07.2021

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Россия

"Команда 29" прекращает деятельность из-за обвинений Генпрокуратуры

Правозащитное объединение не согласно с позицией Генпрокуратуры, отождествляющей его с чешской НПО, признанной в РФ нежелательной. Его участники опасаются уголовного преследования.

Руководитель Команды 29 адвокат Иван Павлов

Руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов

Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о самоликвидации. "Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности", - сказано в заявлении, опубликованном в воскресенье, 18 июля, в Telegram-канале "Команды 29".

Как уточняется в тексте, 16 июля Роскомнадзор заблокировал сайт объединения, а теперь его члены ознакомились с уведомлением, из которого следует, что "Генпрокуратура отождествляет "Команду 29" с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в перечень нежелательных организаций".

Хотя в "Команде 29" не согласны с этим и намерены юридически оспорить такое отождествление, они прекращают деятельность, так как не могут "игнорировать позицию силовиков".

Удаляются все архивы объединения

Кроме того, будут закрыты все медиапроекты и удалены все архивы "Команды 29", поскольку "существование этого контента в интернете может быть квалифицировано как "распространение материалов нежелательной организации".

В заявлении отмечается, что следующим шагом может быть уголовное преследование как участником "Команды 29", так и всех ее сторонников и помощников, когда либо участвовавших в проектах объединения или делившихся в интернете ссылками на его контент.

Блокировка сайта

Ранее Генпрокуратура РФ приняла решение заблокировать сайт объединения, утверждая, что на этом сайте публиковались материалы чешской НПО Spolecnost Svobody Informace, признанной российским Минюстом 10 июля нынешнего года нежелательной организацией. В ответ на это "Команда 29" заявила, что с этой организацией не взаимодействовала и не сотрудничала, а ее материалов на сайте не было.

"Команда 29" - независимое объединение юристов и журналистов, возглавлявшееся адвокатом Иваном Павловым, которые занимаются защитой обвиняемых по делам о преступлениях против государственной безопасности. Среди подзащитных "Команды 29" - обвиняемый в государственной измене журналист Иван Сафронов, бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан,осужденная за шпионаж. Юристы объединения представляли в суде ФБК и другие основанные Алексеем Навальным организации, которые были признаны в РФ "иноагентами", запрещены и ликвидированы как экстремистские.

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    Автор: Галина Петровская


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