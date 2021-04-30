Писатели и журналисты поддержали адвоката Ивана Павлова

Более 80 писателей, поэтов и журналистов поставили свои подписи под открытым письмом в поддержку руководителя правозащитного проекта "Команда 29", адвоката Ивана Павлова. Текст обращения опубликован в воскресенье, 2 мая, на сайте ассоциации "Свободное слово".

"Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье - это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова, а возможно, и из дела ФБК (внесенного в реестр НКО-иноагентов): меньше информации - проще давление на обвиняемых. Проще давление на обвиняемых - легче приговаривать невиновных", - указывается в письме, которое подписали, в частности, Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Сергей Пархоменко, Зоя Светова, Ксения Ларина и многие другие.

Дело Павлова

Иван Павлов работал по многим резонансным делам, связанным с вопросами государственной тайны.В частности, он представляет интересы журналиста Ивана Сафронова, топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан и выступает адвокатом по делу о запрете структур российского оппозиционного политика Алексея Навального. Юриста задержали в Москве утром 30 апреля. Его обвиняют в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова. Силовики провели многочасовые обыски у Павлова, его жены и в офисе группы "Команда 29".

Вечером того же дня Басманный суд Москвы избрал в отношении адвоката меру пресечения - "запрет определенных действий". В частности, Павлову запрещено общаться со свидетелями по своему делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и интернетом, он обязан являться к следователю по первому требованию.

По статье 310 УК РФ Павлову грозит до трех месяцев ареста. В случае вынесения обвинительного приговора он может лишиться адвокатского статуса. Ранее открытое письмо в поддержку Ивана Павлова опубликовали и известные российские адвокаты.

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