 Задержанному адвокату фонда Навального Ивану Павлову избрали меру пресечения | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2021

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Россия

Задержанному адвокату фонда Навального Ивану Павлову избрали меру пресечения

Главе адвокатской "Команды 29" нельзя пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по своему делу. Ивану Павлову вменяют в вину разглашение данных дела его подзащитного Ивана Сафронова.

Адвокат Иван Павлов у здания СКР в Москве

Адвокат Иван Павлов у здания СКР в Москве

Главе правозащитного проекта "Команда 29" - адвокату Ивану Павлову - запрещено пользоваться практически всеми средствами связи за исключением необходимости вызвать экстренные службы. Такую меру пресечения Басманный суд Москвы избрал в пятницу, 30 апреля. Кроме того, ему нельзя общаться со свидетелями по собственному уголовному делу.

Павлову вменяют в вину статью "разглашение данных предварительного расследования", наказание по ней - от денежного штрафа (может составить 80 тысяч рублей) до исправительных работ на срок до 2 лет. Речь идет о деле защищаемого адвокатом журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Глава "Команды 29" был задержан сотрудниками ФСБ России в Москве несколькими часами ранее, у него прошли обыски. По словам коллеги адвоката Евгения Смирнова, силовики пришли к Павлову в шесть утра в гостиницу Mercury в Москве, где он остановился. Позднее "Команда 29" сообщила об обысках у IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана. В его квартире в Санкт-Петербурге выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

Резонансные дела

По информации пресс-службы "Команды 29", утром Павлов собирался на очередное заседание по делу Ивана Сафронова. На заседании должен был решаться вопрос о продлении ареста. Иван Павлов выступает на стороне защиты в таких резонансных делах, как дело против основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который московская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.

Павлов также защищает президента Арктической академии наук Валерия Митько, обвиняемого в госизмене и шпионаже, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, и выступает на стороне защиты во многих других резонансных делах.

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