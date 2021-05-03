Более 40 адвокатов обжаловали меру пресечения Ивану Павлову

В Басманный суд Москвы поданы не менее сорока апелляционных жалоб на меру пресечения в отношении адвоката, главы сообщества юристов "Команда 29" (К29) Ивана Павлова. Об этом сообщает "Команда 29" в среду, 5 мая.

"Десятки коллег нашли время в праздничные дни изучить материалы дела и подать апелляционные жалобы на вопиющее решение Басманного суда", - прокомментировал адвокат К29 Евгений Смирной. Он отметил, что "каждая жалоба уникальна своей аргументацией, но роднит их одно: понимание, что преследование Павлова - это вызов всей корпорации, которая сделает все, чтобы оставить его в своих рядах".

В чем обвиняют юриста Ивана Павлова

30 апреля Павлова задержали в Москве по обвинению в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова. Силовики провели многочасовые обыски у адвоката, его жены и в офисе К29. Вечером того же дня Басманный суд Москвы избрал в отношении адвоката меру пресечения - "запрет определенных действий". В частности, Павлову запретили общаться со свидетелями по его делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и интернетом, он обязан являться к следователю по первому требованию.

Павлов работал по многим резонансным делам, возбужденным по статьям, связанным с гостайной. Его доверителями являются журналист Иван Сафронов и топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан. Павлов также представляет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального в процессе о признании организации экстремистской.

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