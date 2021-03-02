Суд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 июля

Лефортовский суд Москвы в пятницу, 30 апреля, продлил на 2 месяца, до 7 июля, срок ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. О продлении ходатайствовало следствие. К тому времени он будет находиться под арестом уже целый год.

Несколькими часами ранее в Москве был задержан глава правозащитного проекта "Команда 29" - адвокат Иван Павлов, защищающий, среди прочего, арестованного журналиста.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. По версии ФСБ России, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Конечным получателем данных были США, считает следствие.

Сам молодой человек отрицает, что совершил преступление. По мнению Сафронова, уголовное дело против него связано с журналистской деятельностью. Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил он.

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