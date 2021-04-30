Адвокат Иван Павлов останется защитником во всех делах, которые ведет

Адвокат Иван Павлов, представляющий, кроме прочего, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального в процессе о признании организации экстремистской, останется защитником во всех делах, которые ведет. Об этом вечером в воскресенье, 2 мая, сообщила пресс-секретарь Павлова в Telegram-канале адвоката.

"Запрет пользоваться средствами связи и интернетом - это, безусловно, попытка сделать мою профессиональную деятельность невозможной. Мне пытаются затруднить участие в судебных процессах, снизить эффективность подготовки к защите моих доверителей. Меня пытаются ограничить в общении со своими коллегами, отрезать от источников информации в интернете, без которых сегодня нормальная работа адвоката немыслима. Но главная их цель - обезмолвить меня, сделать так, чтобы вы не могли меня слышать", - написал адвокат в своем Telegram-канале.

"Но у нас есть план, и, как бы ни хотелось ФСБ от меня избавиться, - у них ничего не получится", - подчеркнул Павлов.

Иван Павлов работал по многим резонансным делам, возбужденным по статьям, связанным с гостайной. Его доверителями являются журналист Иван Сафронов и топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан.

Утром 30 апреля юриста задержали в Москве по обвинению в разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова. Силовики провели многочасовые обыски у Павлова, его жены и в офисе группы "Команда 29" - неформального правозащитного объединения юристов и журналистов, которым руководит Павлов.

Вечером того же дня Басманный суд Москвы избрал в отношении адвоката меру пресечения - "запрет определенных действий". В частности, Павлову запретили общаться со свидетелями по его делу, пользоваться телефонной и телеграфной связью и интернетом, он обязан являться к следователю по первому требованию.

Что грозит адвокату Ивану Павлову

По статье 310 УК РФ Павлову грозит до трех месяцев ареста. В случае вынесения обвинительного приговора он может лишиться адвокатского статуса. После задержания Ивана Павлова открытые письма в его поддержку опубликовали адвокаты, а также писатели, поэты и журналисты.

30 апреля экс-глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в интервью DW заявил, что преследование Ивана Павлова связано с делом о признании ФБК экстремистской организацией.

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