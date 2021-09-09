Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Марии Алехиной из Pussy Riot

Гособвинение запросило два года ограничения свободы по "санитарному делу" для участницы панк-рок-группы Pussy Riot Марии Алехиной. Об этом сообщило правозащитное объединение "Апология протеста" в четверг, 9 сентября, со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Прокуратура попросила суд признать Алехину виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания COVID-19" (ч.4 ст. 33 и ч.1 ст. 236 УК РФ). Ей вменяют в вину то, что она опубликовала в Twitter пост с призывом выйти на акцию протеста 23 января. Сама Алехина вину не признает.

С начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев, были несколько раз задержаны и впоследствии арестованы повторно за административные правонарушения. В июле Преображенский суд Москвы продлил срок содержания Алехиной под домашним арестом до 8 января 2022 года.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованной акции 23 января в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционеры через соцсети призывали выйти на улицы, чтобы поддержать арестованного политика. На этот призыв, в том числе откликнулись люди, зараженные коронавирусом.

Оппозиционеры считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам Навального полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму.

Россию покинули уже целый ряд соратников находящегося в заключении оппозиционера, в частности, экс-глава региональных штабов Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов и экс-юрист ФБК Любовь Соболь.

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