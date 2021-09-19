Член комитета бундестага сочла выборы в РФ "плохой инсценировкой"

Член комитета по иностранным делам бундестага, депутат фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) назвала "плохой инсценировкой" парламентские выборы в России. Заявление политика поступило DW в воскресенье, 19 сентября.

"Массовые манипуляции в преддверии и в ходе голосования, а также отсутствие мониторинга выборов со стороны ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) позволяют усомниться в легитимности результатов выборов", - полагает Рената Альт.

"Народ России не хочет участвовать в фарсе"

"Явка на выборах менее 50 процентов показывает, что народ России сам не воспринимает этот фарс всерьез и не хочет в нем участвовать", - считает она.

На 18.00 мск 19 сентября общая явка избирателей составляла 47,71 процента.

Рената Альт: Германия воспринимается в Москве как враг

По словам члена комитета по иностранным делам бундестага, тот факт, что в "хакерских атаках" на российскую систему онлайн-голосования "обвинили Германию, показывает, что ФРГ в настоящее время воспринимается в России как враг".

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 19 сентября выступила с утверждением, что кибератаки на портал госуслуг во время дистанционного электронного голосования велись "из Германии, Китая, России, США и Украины".

"Перед следующим правительством Германии будет стоять сложная задача стабилизировать двусторонние отношения (с Россией - Ред.) и придать им более деловой характер, не отказываясь от четкой позиции по вопросам прав человека", - указала Альт.

Обнародование результатов онлайн-голосования отложили до утра

По предварительным данным ЦИК РФ, в Госдуму проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Новые люди", которая может впервые попасть в парламент.

Между тем обнародование результатов дистанционного электронного голосования, прошедшего в Москве, отложили до утра 20 сентября.

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