Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о "зашкаливающих" кибератаках на единый портал "Госуслуг". Большинство из них, по ее словам, осуществляются из США и Германии. "(Атаки) очень зашкаливают. По странам: США - 50%, Германия - 25%, Россия - 10%, Китай - 10%, Украина - 5%", - цитирует Памфилову агентство "Интерфакс" в воскресенье, 19 сентября.

Атаки, по ее словам, идут также и на сайт для дистанционного электронного голосования vybory.gov. "Если посмотреть распределение по странам - 50% атак из США, из Германии - 25%, из Кореи - 20%, из Китая - 5%", - сообщила глава ЦИК.

Ранее правительство Германии за три недели до выборов в бундестаг, которые состоятся 26 сентября, официально попросило Москву прекратить кибератаки на аккаунты немецких политиков. В их организации Берлин обвинил российские спецслужбы.

Многочисленные сообщения о фальсификациях

Нынешние парламентские выборы в России сопровождаются многочисленными обвинениями в нарушениях. Независимые наблюдатели движения "Голос" к 21 часу по Москве сообщили на сайте "Карта нарушений на выборах" более чем о 4,5 тыс. случаев фальсификаций во время голосования 17-19 сентября. Кроме того, компании Apple и Google незадолго до выборов под давлением российских властей заблокировали приложение "Навальный", где были опубликованы списки "Умного голосования".

Памфилова, в свою очередь, сообщила лишь о 137 сообщениях о "возможном принуждении" при голосовании, которые, по ее словам, Центризбирком получил из 45 субъектов РФ. Все обращения, добавила глава ЦИК, были направлены "в соответствующие инстанции: в прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли".

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