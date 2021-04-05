Опрос: у большинства россиян не меняется отношение к НПО и СМИ, попавшим в список "иноагентов"

В том, что закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации, выразили уверенность 40 процентов жителей России, принявших участие в опросе "Левада-центра". Результаты этого только что проведенного изыскания в понедельник, 2 августа, опубликовало интернет-издание "Открытые медиа".

Как показало исследование, большинство респондентов, придерживающихся такой точки зрения, - это молодежь в возрасте от 25 до 39 лет, представители которой чаще других не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, а в качестве основного источника информации используют не телевидение, а соцсети и онлайн-издания.

Разные поколения - разный подход

58 процентов участников опроса сообщили, что их отношение к организации или лицу, попавшим в список иноагентов , после этого не изменится. Еще 4 процента утверждают, что оно только улучшится. В общей сложности 62 процента россиян выражают лояльность к иноагентам. И лишь 26 процентов будут относиться к ним негативно.

Противоположной точки зрения придерживаются люди в возрасте от 55 лет. Они испытывают наибольшее доверие к действующему президенту РФ. Главными источниками, где они черпают информацию, являются радио и телевидение. 35 процентов этой категории респондентов заявили, что их отношение к объявленным иноагентами организациям и лицам ухудшится. 37 опрошенных опрошенных видят в законе об "иноагентах" защиту от негативного влияния Запада. По сравнению с прошлым годом число респондентов с такими взглядами сократилось на 11 процентов.

В настоящее время в списке "НКО-иноагентов" в России фигурируют 77 организаций, а в списке "СМИ-иноагентов" - 16 организаций и физических лиц.

В опросе "Левада-центра" участвовали 1617 человек.

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