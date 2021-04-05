 Опрос: у большинства россиян не меняется отношение к НПО и СМИ, попавшим в список ″иноагентов″ | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2021

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Россия

Опрос: у большинства россиян не меняется отношение к НПО и СМИ, попавшим в список "иноагентов"

Для 40 процентов опрошенных "Левада-центром" жителей России закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации.

Плакат с надписью иностранный агент на спине у человека

В том, что закон об иностранных агентах - это способ преследовать независимые общественные организации, выразили уверенность 40 процентов жителей  России, принявших участие в опросе "Левада-центра". Результаты этого только что проведенного изыскания в понедельник, 2 августа, опубликовало интернет-издание "Открытые медиа".

Как показало исследование, большинство респондентов, придерживающихся такой точки зрения, - это молодежь в возрасте от 25 до 39 лет, представители которой чаще других не одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, а в качестве основного источника информации используют не телевидение, а соцсети и онлайн-издания.

Разные поколения - разный подход

58 процентов участников опроса сообщили, что их отношение к организации или лицу, попавшим в  список иноагентов , после этого не изменится. Еще 4 процента утверждают, что оно только улучшится. В общей сложности 62 процента россиян выражают лояльность к иноагентам. И лишь 26 процентов будут относиться к ним негативно.

Противоположной точки зрения придерживаются люди в возрасте от 55 лет. Они испытывают наибольшее доверие к действующему президенту РФ. Главными источниками, где они черпают информацию, являются радио и телевидение. 35 процентов этой категории респондентов заявили, что их отношение к объявленным иноагентами организациям и лицам ухудшится. 37 опрошенных опрошенных видят в законе об "иноагентах" защиту от негативного влияния Запада. По сравнению с прошлым годом число респондентов с такими взглядами сократилось на 11 процентов. 

В настоящее время в списке  "НКО-иноагентов"  в России фигурируют 77 организаций, а в списке "СМИ-иноагентов" - 16 организаций и физических лиц.

В опросе "Левада-центра" участвовали 1617 человек.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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