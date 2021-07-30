 Россия выделит 1 млн долларов ″на поддержку независимых СМИ″ | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2021

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Россия

Россия выделит 1 млн долларов "на поддержку независимых СМИ"

Москва собирается до 2025 года перечислить в трастовый фонд ЮНЕСКО 1 млн долларов "на реализацию медийных проектов" на постсоветском пространстве, в Азии, Африке и Латинской Америке.

Главред издания The Insider Роман Доброхотов после обыска

Главред издания The Insider Роман Доброхотов после обыска

Правительство России в предстоящие четыре года - с 2022 по 2025 год - перечислит 1 млн долларов в трастовый фонд Международной программы развития коммуникации ЮНЕСКО, ориентированный на "защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых СМИ в развивающихся странах". Об этом сообщил МИД РФ на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 29 июля.

Указывается, что эти средства пойдут "на реализацию медийных проектов в заинтересованных странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки", а ключевыми направлениями работы станут "укрепление безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов, повышение уровня журналистского образования и профессиональной этики, борьба с дезинформацией и "фальшивыми новостями", в том числе в контексте пандемии коронавируса". 

Давление на независимые СМИ в России

Российские власти все чаще критикуют в мире из-за подавления свободы слова и давления на независимые СМИ. 23 июля Минюст РФ в очередной раз расширил список СМИ-"иноагентов", включив туда расследовательский портал The Insider, а также пятерых журналистов - Михаила Рубина, Юлию Апухину и Софью Гройсман из издания "Проект", Илью Рождественского из "Открытых медиа" и Алексея Постернака из "Сибирь.Реалии". В списке СМИ-"иноагентов" Минюста РФ теперь 34 позиции, ровно половина из них внесена в 2021 году.

Обыски у главреда издания The Insider

23 июля главред издания The Insider Роман Доброхотов объявил, что редакция продолжит работать и "знакомить читателей с общественно важной информацией в полном объеме и без цензуры".

28 июля у Романа Доброхотова и у его родителей прошли обыски. При этом журналисту сообщили, что он проходит свидетелем по делу о клевете в связи с расследованием издания о возможном сотрудничестве нидерландского блогера Макса ван дер Верффа с ГРУ.

В России у журналистов сейчас остались только два варианта: либоработать анонимно, либо уезжать за рубеж, сказал Роман Доброхотов в интервью DW.

В рейтинге организации "Репортеры без границ", оценивающем уровень свободы СМИ в различных странах мира, Россия занимает 150-е место из 180, находясь между Конго и Гондурасом.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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