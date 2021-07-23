 Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2021

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Россия

Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире

К главному редактору The Insider, признанного СМИ-"иноагентом", пришла полиция. В тот же день Роман Доброхотов собирался улететь из России, сообщил его коллега Сергей Ежов.

Журналист Роман Доброхотов (фото из архива)

Роман Доброхотов (фото из архива)

В Москве к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Утром в среду, 28 июля, он успел написать об этом в Twitter, предположив, что это обыск и попросив приехать адвокатов.

"МБХ медиа" пишет со ссылкой на правозащитников, что связь с главредом The Insider пропала практически сразу. Жена Доброхотова позвонила на горячую линию "ОВД-Инфо". К журналисту выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

Между тем журналист-расследователь Сергей Ежов сообщил, что в тот же день Доброхотов планировал улететь из России.

The Insider указывает, что обыски проходят также у родственников главреда издания, но не указывает, у кого именно. Адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко выехала к журналисту. По словам правозащитников, связь с Доброхотовым "пропала практически сразу".

The Insider внесен в список СМИ-"иноагентов"

23 июля министерство юстиции РФ включило The Insider в список СМИ - "иностранных агентов". В ответ главный редактор издания заявил, что портал "будет работать, как работал". "The Insider - это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", - указал Доброхотов в интервью "МБХ медиа".

The Insider был основан в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Наибольшую известность получили материалы, созданные совместно с группой Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

Реестр СМИ - "иностранных агентов" включает 34 издания, ровно половина из них внесена в текущем году.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:29

Минюст опять расширил список СМИ-"иноагентов": туда попал и The Insider (27.07.2021)

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Минюст РФ включил в список СМИ-"иноагентов" The Insider и пятерых журналистов 23.07.2021

Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание продолжит работать, поскольку является латвийским и российские законы на него не распространяются.

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