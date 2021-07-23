Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире

В Москве к главному редактору издания The Insider Роману Доброхотову пришла полиция. Утром в среду, 28 июля, он успел написать об этом в Twitter, предположив, что это обыск и попросив приехать адвокатов.

"МБХ медиа" пишет со ссылкой на правозащитников, что связь с главредом The Insider пропала практически сразу. Жена Доброхотова позвонила на горячую линию "ОВД-Инфо". К журналисту выехала адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

Между тем журналист-расследователь Сергей Ежов сообщил, что в тот же день Доброхотов планировал улететь из России.

The Insider указывает, что обыски проходят также у родственников главреда издания, но не указывает, у кого именно. Адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко выехала к журналисту. По словам правозащитников, связь с Доброхотовым "пропала практически сразу".

The Insider внесен в список СМИ-"иноагентов"

23 июля министерство юстиции РФ включило The Insider в список СМИ - "иностранных агентов". В ответ главный редактор издания заявил, что портал "будет работать, как работал". "The Insider - это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются", - указал Доброхотов в интервью "МБХ медиа".

The Insider был основан в 2013 году и специализируется на журналистских расследованиях. Наибольшую известность получили материалы, созданные совместно с группой Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

Реестр СМИ - "иностранных агентов" включает 34 издания, ровно половина из них внесена в текущем году.

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