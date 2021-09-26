Экс-кандидат в депутаты Госдумы обнаружила "ботоферму" на ДЭГ

В базе данных электронного голосования, которую вывесили в открытый доступ на сайте мэрии Москвы, обнаружили статистическую аномалию, охватывающую порядка 100 000 голосов или 5% от всех столичных избирателей, воспользовавшихся дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на прошедших выборах. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказала бывший кандидат в депутаты Госдумы Анастасия Брюханова.

Штаб Брюхановой решил проанализировать явку на электронном голосовании в Москве. Аналог списков избирателей, по словам экс-депутата содержится в вывешенной на сайте мэрии базе данных в зашифрованном виде. Каждый список делится на блоки по 100 избирателей.

Аномальные показатели явки

Как оказалось, в подавляющем большинстве случаев явка была близка к 95 процентам. "Это нормально: люди и правда почти всегда голосуют электронно, если зарегистрировались", - поясняет Анастасия Брюханова. Однако примерно в тысяче блоков, которые шли один за другим, явка была равна 80 процентам. Это значит, что 100 000 человек зарегистрировались организованной группой, а в дни выборов лишь 80% из них решили проголосовать.

"Это те самые боты, с помощью которых осуществлялись вбросы, - делает вывод экс-кандидат в депутаты. - Этих ботов внесли в списки избирателей заранее, внесли сразу пачкой, ведь регистрация избирателей заканчивается до начала голосования".

По словам Брюхановой, выявить 100 000 виртуальных голосов в двух миллионах реальных было бы невозможно, если бы не ошибка манипуляторов. "Видимо, организаторы решили, что итоговая явка на электронное голосование будет около 80%, как это было год назад на довыборах муниципальных депутатов в нескольких московских районах", - полагает она. Но реальная явка оказалась выше, и в результате "боты стали отчетливо видны в общем массиве избирателей".

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