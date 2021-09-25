Половина членов УИК-177 на выборах в Санкт-Петербурге были подставными

В Санкт-Петербурге на избирательном участке №177 шестерых членов комиссии заменили во время выборов в Госдуму посторонними людьми. За участие в постановке им обещали заплатить по 20 тысяч рублей, cообщило в пятницу, 24 сентября, издание "Фонтанка" со ссылкой на одного из участников WhatsApp-чата членов избиркома.
Ходили с самодельными бейджами и показать паспорта отказались
"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении от 17 сентября, скрин которого журналистам предоставил неназванный источник. Как следует из этого сообщения, вместо членов комиссии с правом решающего голоса Елизаветы Метелкиной, Владислава Карпова, Ксении Лонщаковой, Алены Михайловой, Юлии Савко и Дмитрия Пашкова на УИК №177 работали совсем другие люди.
Во время выборов несколько членов комиссии ходили с самодельными бейджами вместо удостоверений с фотографией и печатью. Они, как рассказала журналистам координатор "Наблюдателей Петербурга" Ольга Дмитриева, отказались показать паспорта и удостоверения для проверки.
Кто они в действительности - псевдочлены избиркома?
Чат членов избиркома создала председатель УИК-177 Мария Мулюк из ЛДПР. При этом координацией действий занималась секретарь Анастасия Селиванова. Именно с ее телефона отправлялось сообщение о подмене имен. На сайте петербургской избирательной комиссии сказано, что на место секретаря ее выдвинуло местное отделение партии "Зеленые". От "Зеленых" в том же округе баллотировался в Госдуму спойлер самого известного петербургского оппозиционера Бориса Вишневского, который в действительности является Виктором Быковым - к слову, возглавлявшим один из местных избиркомов.
Как свидетельствует снятое наблюдателем за выборами и обнародованное "Фонтанкой" видео, вместо 22-летней Елизаветы Метелкиной на выборах работала 52-летняя уроженка Смоленска Ольга Грицева, вместо Владислава Карпова - 29-летний актер Филипп Стрижанов, вместо Лонщаковой - студентка реставрационного колледжа Евгения Сереброва, вместо Пашкова - некий Дмитрий Гусев, а вместо Савко - Ирина Мазенкова, оказавшаяся мастером депиляции.
Псевдочленам избиркома было поручено надомное голосование. В итоге число "надомников" превысило 25 процентов от всех избирателей, тогда как обычно надомное голосование по этим выборам не превышает 6 процентов.
Авантюра, чреватая серьезными последствиями
Как изложено в жалобе члена УИК с совещательным голосом Ирины Лотовой, сотрудники 177-й комиссии посещали избирателей с периодичностью 3 минуты, хотя те находились в разных домах и даже на разных улицах. Возможности проверить действия коллег у Лотовой не было: председатель УИК Мария Мулюк запретила ей присоединяться к группе, обеспечивающей надомное голосование.
На вопросы журналистов, связавшихся с подставными членами УИК по телефону, ответов не последовало. Абоненты предпочли без слов бросить трубку.
По итогам выборов на этом избирательном участке победил кандидат от "Единой России" Константин Чебыкин. Основная его соперница, кандидат от "Справедливой России" Нэлли Вавилина называет УИК-177 "командой фальсификаторов" и собирается подавать в суд.
Если подтвердится, что вместо членов избиркома работали посторонние, это можно квалифицировать по уголовной статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", считает член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.
Смотрите также:
-
Российская политика в карикатурах
Электронное голосование в Москве, или Госуслуги от Памфиловой
Результаты электронного голосования в Москве стали, пожалуй, главной интригой осенних выборов-2021 в России. Их публикация постоянно откладывалась. Что не так сделала глава ЦИК Элла Памфилова, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Электронное голосование? Даешь новый дизайн бюллетеня!
Выборы в Госдуму и местные органы власти проходят в РФ. Без кандидатов от несистемной оппозиции, зато - и в электронном виде тоже. Сергей Елкин со своим вариантом бюллетеня на этот случай.
-
Российская политика в карикатурах
Двойники Вишневского идут на выборы в Госдуму: кому это выгодно?
Соперники петербургского оппозиционера Бориса Вишневского на выборах в Госдуму сменили внешность и имена, чтобы быть похожими на оригинал и запутать избирателей. Зачем еще это надо, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в России: где придумали "Умное голосование"
Разработчики "Умного голосования" "так или иначе связаны с Пентагоном", заявила за неделю до выборов в Госдуму представитель МИД РФ Мария Захарова. Сергей Елкин знает, как это выяснили.
-
Российская политика в карикатурах
Школьник поправил Путина: что из этого вышло
Директор школы пожурила ученика за то, что он поправил президента РФ. Путин, который любит блеснуть знаниями истории, перепутал Северную войну с Семилетней. Сергей Елкин вспомнил в этой связи о старой сказке.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму, или Кому понравится прогноз
В Москве суд ограничил свободу еще одного фигуранта "санитарного дела" - муниципального депутата Барановского. Политпрогноз перед выборами в Госдуму не меняется, на радость кому - знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выплаты пенсионерам от Путина: с чего такая щедрость?
На встрече с представителями "Единой России" президент РФ пообещал выплату всем пенсионерам в России по 10000 рублей в этом году. Что движет Владимиром Путиным, знает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
-
Российская политика в карикатурах
Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга
Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.
-
Российская политика в карикатурах
Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика
В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!
Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
-
Российская политика в карикатурах
История России под надзором Путина и Мединского: как это будет
Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.
-
Российская политика в карикатурах
Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?
В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом
Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.
-
Российская политика в карикатурах
Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?
"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.
-
Российская политика в карикатурах
Как французское шампанское в России стало игристым вином
Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.
-
Российская политика в карикатурах
Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал
Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.
-
Российская политика в карикатурах
"Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества
Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.
-
Российская политика в карикатурах
Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!
Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.
-
Российская политика в карикатурах
Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?
Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин