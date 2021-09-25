Половина членов УИК-177 на выборах в Санкт-Петербурге были подставными

В Санкт-Петербурге на избирательном участке №177 шестерых членов комиссии заменили во время выборов в Госдуму посторонними людьми. За участие в постановке им обещали заплатить по 20 тысяч рублей, cообщило в пятницу, 24 сентября, издание "Фонтанка" со ссылкой на одного из участников WhatsApp-чата членов избиркома.

Ходили с самодельными бейджами и показать паспорта отказались

"Вы члены участковой комиссии № 177. Прошу запомнить ваши новые имена на эти три дня", - говорится в сообщении от 17 сентября, скрин которого журналистам предоставил неназванный источник. Как следует из этого сообщения, вместо членов комиссии с правом решающего голоса Елизаветы Метелкиной, Владислава Карпова, Ксении Лонщаковой, Алены Михайловой, Юлии Савко и Дмитрия Пашкова на УИК №177 работали совсем другие люди.

Во время выборов несколько членов комиссии ходили с самодельными бейджами вместо удостоверений с фотографией и печатью. Они, как рассказала журналистам координатор "Наблюдателей Петербурга" Ольга Дмитриева, отказались показать паспорта и удостоверения для проверки.

Кто они в действительности - псевдочлены избиркома?

Чат членов избиркома создала председатель УИК-177 Мария Мулюк из ЛДПР. При этом координацией действий занималась секретарь Анастасия Селиванова. Именно с ее телефона отправлялось сообщение о подмене имен. На сайте петербургской избирательной комиссии сказано, что на место секретаря ее выдвинуло местное отделение партии "Зеленые". От "Зеленых" в том же округе баллотировался в Госдуму спойлер самого известного петербургского оппозиционера Бориса Вишневского, который в действительности является Виктором Быковым - к слову, возглавлявшим один из местных избиркомов.

Как свидетельствует снятое наблюдателем за выборами и обнародованное "Фонтанкой" видео, вместо 22-летней Елизаветы Метелкиной на выборах работала 52-летняя уроженка Смоленска Ольга Грицева, вместо Владислава Карпова - 29-летний актер Филипп Стрижанов, вместо Лонщаковой - студентка реставрационного колледжа Евгения Сереброва, вместо Пашкова - некий Дмитрий Гусев, а вместо Савко - Ирина Мазенкова, оказавшаяся мастером депиляции.

Псевдочленам избиркома было поручено надомное голосование. В итоге число "надомников" превысило 25 процентов от всех избирателей, тогда как обычно надомное голосование по этим выборам не превышает 6 процентов.

Авантюра, чреватая серьезными последствиями

Как изложено в жалобе члена УИК с совещательным голосом Ирины Лотовой, сотрудники 177-й комиссии посещали избирателей с периодичностью 3 минуты, хотя те находились в разных домах и даже на разных улицах. Возможности проверить действия коллег у Лотовой не было: председатель УИК Мария Мулюк запретила ей присоединяться к группе, обеспечивающей надомное голосование.

На вопросы журналистов, связавшихся с подставными членами УИК по телефону, ответов не последовало. Абоненты предпочли без слов бросить трубку.

По итогам выборов на этом избирательном участке победил кандидат от "Единой России" Константин Чебыкин. Основная его соперница, кандидат от "Справедливой России" Нэлли Вавилина называет УИК-177 "командой фальсификаторов" и собирается подавать в суд.

Если подтвердится, что вместо членов избиркома работали посторонние, это можно квалифицировать по уголовной статье "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", считает член горизбиркома Дмитрий Краснянский. Максимальное наказание по ней - пять лет лишения свободы.

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