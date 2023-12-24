Владислав Даванков выдвинут в президенты РФ от "Новых людей"

"Новые люди" и Партия роста, принявшие решение объединиться, выдвинули единого кандидата в лице вице-спикера Госдумы. Голосование на президентских выборах в 2024 году пройдет в течение трех дней.

Съезд партии "Новые люди" в воскресенье 24 декабря, выдвинул вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова кандидатом в президенты России. В голосовании приняли участие 69 делегатов, кандидатура 39-летнего политика получила единогласную поддержку.

На этом же съезде "Новые люди" и Партия роста приняли решение объединиться. Соответствующий документ подписали лидеры обеих политических сил - Алексей Нечаев от "Новых людей" и Борис Титов от Партии роста. "Всем здоровым силам современности надо объединяться", - пояснил Нечаев. Тогда же было объявлено, что обе партии выдвигают единого кандидата на выборах главы государства.

Другие кандидаты на выборах президента РФ

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы "самовыдвиженцем". От Либерально-демократической партии России кандидатом на высший государственный пост выдвинут ее лидер Леонид Слуцкий, от КПРФ - Николай Харитонов, от "Гражданской инициативы" - подмосковный депутат Борис Надеждин.

Консервативная партия "Российский общенародный союз" решила выдвинуть на предстоящие выборы кандидатуру своего председателя Сергея Бабурина. Кроме того, желание участвовать в выборах изъявил находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин).

В середине ноября о намерении баллотироваться в президенты России заявила журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Уроженка Красноярска выступает за прекращение боевых действий, демократические реформы, освобождение политических заключенных. Однако Центральная избирательная комиссия не допустила женщину к сбору подписей, объяснив это выявленными в ее документах ошибками.

Смотрите также: