Это всё Путин! В Берлине спорят о том, кто виноват
Спектакль режиссера Григория Кофмана "Ich bin's nicht, Wladimir Putin ist es gewesen" ("Я здесь ни при чем. Это все Владимир Путин"), по пьесе Владимира Резника "Ну, мы же договорились!.." и актуальным документальным материалам, собранным труппой, поднимает неудобную и болезненную тему коллективной ответственности. На фоне документальных свидетельств времени, патриотических телепередач, документальных монологов, разворачивается художественная часть спектакля. Действие происходит в Санкт-Петербурге, в наше время, когда вторгшаяся в Украину российская армия воюет за новые территории.
Трое друзей, творческие либеральные интеллигенты, встречаются спустя много лет на кухне уютной квартиры. Они изо всех сил стараются не думать о том, что происходит, заниматься обыденными вещами, отодвинуть войну куда-то на дальний край своего сознания. И когда в их жизнь вторгается похоронка - на войне убили их друга - им легче игнорировать этот факт, чем впустить в сознание ужас происходящего.
Коллективное сознание целой страны
Роли в постановке исполнили артисты-выходцы из России Ирина Федорова, Григорий Кофман, Ойген Кнехт, Александр Шульц, Мария Жаркова.
"Спектакль сделан по принципу "вложения тетрадок", переплетения хроникальных и игровых частей, связанных друг с другом ассоциативно. Эта конструкция мозаичная, театральными приемами мы ее сшиваем. Это была интересная, сложная работа", - рассказывает режиссер Григорий Кофман.
Монологи россиян специально для спектакля записала актриса Мария Жаркова, выпускница ГИТИСа. Она разговаривала со знакомыми и родственниками в России, а также общалась с русскими в Берлине. Со сцены звучат слова об "украинских нацистах", "во всем виновато США" и другие известные всем пропагандистские штампы. Эти документальные монологи актеры произносят, стоя за прозрачной занавесой, их черты размыты и речь превращается в коллективное сознание целой страны.
Проекция немецкой постановки
Спектакль "Ich bin's nicht, Wladimir Putin ist es gewesen" - проекция немецкой постановки "Ich bin s nicht, Adolf Hitler ist es gewesen". Этот спектакль немецкого режиссера и актера Германа ван Хартена (Hermann van Harten) шел в небольшом частном театре западного Берлина "Freie Theateranstalten" с 1984 года почти два десятилетия. Спектакль ставил под сомнение традиционное представление о том, что за все преступления нацистов ответственен только "фюрер". Режиссер Григорий Кофман, который родился и вырос в Петербурге и переехал в Германию в 90-х, помнит афиши знаменитой постановки, которую посетили тысячи немцев, на улицах Берлина.
"Тогда эта пьеса мне казалась в своем названии слишком прямолинейной. Я спорил со своими немецкими друзьями и коллегами. Я говорил - все уже прошло, чего теперь копаться? Зачем вы расчесываете на себе эту рану? Ответственность за это несут вообще другие поколения, - вспоминает он. - И вот это произошло с нами. Мы так гордились победой над фашизмом, а теперь нас эта дрянь самих накрыла с головой. Как произошел такой разворот? Это один из основных вопросов спектакля".
Тема маленького человека
Другая важная тема постановки "Ich bin's nicht, Wladimir Putin ist es gewesen", говорит Кофман, - тема маленького, "обычного" человека, который отодвигает от себя любую страшную проблематику: "Я тут ни при чем, это все Владимир Путин".
"Я не виноват, я же ничего плохо не сделал, дурного в голове не держал, просто находился рядом. "При чем тут я?!" - Это один из "проклятых вопросов", которыми известна русская литература. На них нет прямого ответа, они вызывают споры и драки, - говорит режиссер. - Я давно живу в Германии. Но я чувствую свою вину в том, что произошло. Я прекрасно помню ощущение себя в молодости как части "большого брата", оно свойственно всем россиянам. Этот вирус надо изживать всю жизнь. То, что в России по-прежнему частенько слышишь: "За мной на такси х*чик приехал, я не хочу с ним ехать", свидетельствует о "внутреннем имперстве", вросшем в плоть и кровь империализме. И это говорят не гопники, а образованные люди. Это дикость, абсолютное средневековье, которое царит в стране. Актеры, с которыми я работаю, значительно моложе меня, тем не менее, и они это чувствуют".
О чем говорили после спектакля
Важнейшей частью сценической терапии становится дискуссия после представления. Публика, в большинстве своем, немецкоязычная, высказывается, спорит, рассказывает о личном опыте. Немцев смущает то, что происходящее в Украине называют "русским фашизмом (рашизмом)", они как будто не готовы делиться этим, вросшим в их личную историю, штампом.
"До 24 февраля 2022 года еще могли быть сомнения. Теперь же стало совершенно ясно, что происходит сейчас в России, - говорит режиссер Григорий Кофман. - Это стокгольмский синдром Европы в отношении России. Это угроза стагнировать проблему, припорошить ее песочком, не замечать".
Микрофон берет пожилая немка. Она говорит о том, что мечтает о прекращении войны. Для этого, считает она, нужно прекратить поставлять оружие в Украину. С ней горячо спорят артисты и часть зала: "агрессора необходимо остановить и уничтожить", отвечают они женщине. "Но ведь оружие - это смерть, будут умирать русские солдаты", - взывает к абстрактному гуманизму седовласый мужчина. Ставит точку в дискуссии тихая женщина с первого ряда. "Я из Беларуси, - пронзительно говорит она, - то, что происходит в моей стране - это настоящий фашизм и диктатура. Я умоляю вас сделать все, чтобы Россия не победила в этой войне, только так у моей страны тоже появится шанс".
До самого начала войны Григорий Кофман, уроженец Петербурга, часто бывал на своей родине со спектаклями, был участником фестивалей, а также одним из организаторов международного театрального фестиваля Лаборатория Искусств Кордон в Пушкинских горах. "Сейчас я слышу упреки, что мы не имеем права рассуждать о том, что происходит в России. "Понимаешь, нам надо как-то существовать в своей профессии", - говорят мои коллеги. Я все это абсолютно понимаю. Но нам всем придется потом нести ответственность. Эта история долго будет преследовать страну, пока люди будут открывать в себе заново человека".
Смотрите также: