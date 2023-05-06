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Разрушенный в ходе войны дом в оккупированном Мариуполе, март 2023Фото: Valentin Sprinchak/Tass/IMAGO
ПолитикаУкраина

"Рашизм" и война в Украине. Что говорят в Германии

Роман Гончаренко | Данил Билык
1 ч. назад

C телеэкранов - в текст постановления парламента: Верховная рада Украины определила "рашизм" как "разновидность тоталитарной идеологии". DW поговорила с историками и экспертами.

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За год с момента российского вторжения слово "рашизм" прочно вошло в язык украинских СМИ, хотя звучало оно и раньше, и не только в Украине. Теперь этот термин, возникший путем слияния английских слов Russia (Россия) и fascism (фашизм), впервые закрепила Верховная рада Украины. В пояснительной записке к принятому 2 мая 2023 года проекту постановления "рашизм" назван "российским фашизмом".

Как описывает "рашизм" Верховная рада

"Де-факто в украинском обществе шел поиск определений, как называть агрессора", - сказал в интервью DW профессор Гарвардского университета, американо-украинский историк Сергей Плохий. По его словам, появление термина "рашизм" в постановлении Верховной рады отражает этот процесс. 

Здание Верховной рады в Киеве, архив
Здание Верховной рады в Киеве, архив Фото: ukrin/dpa/picture alliance

Двухстраничный текст заявления украинского парламента описывает "рашизм как новую разновидность тоталитарной идеологии и практики, которая лежит в основе режима, сформировавшегося в Российской Федерации под руководством президента В. Путина и основывается на традициях российского шовинизма и империализма, практиках коммунистического режима СССР и национал-социализма".

К числу признаков "рашизма" украинские депутаты среди прочего относят "системные нарушения прав и основополагающих свобод человека", "культ силы и милитаризм", "культ личности руководителя и сакрализацию институтов государства", "самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существования других народов".

Чем "рашизм" похож на фашизм и нацизм... 

"Это оригинальный, необычный шаг, который, возможно, удивит историков, дипломатов и журналистов, - говорит в беседе с DW Андреас Умланд (Andreas Umland), эксперт Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. - Но, возможно, это имеет смысл". По его словам, это дает возможность "создать термин" с учетом российских особенностей и отойти от распространенных, но, по мнению Умланда, не всегда оправданных сравнений с немецким национал-социализмом.

В Германии и других западных странах термин "фашизм" используют для описания идеологии, сложившейся в первой половине 20 века в Италии, и распространившейся в Испании и некоторых других странах. То, что было в самой гитлеровской Германии, здесь называют не фашизмом, как это было в советской традиции, а национал-социализмом. 

Президент России В. Путин, архив
Президент России В. Путин, архив Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

На этом фоне немецкий историк, профессор Мюнхенского университета и специалист по Восточной Европе Мартин Шульце Вессель (Martin Schulze Wessel) считает термин "рашизм" оправданным. "Это политическое решение украинского парламента, которое можно понять во время войны", - говорит Шульце Вессель. По его словам, термин "рашизм" указывает на "сходство с фашизмом, но одновременно подчеркивает российскую специфику", "есть сходство, но не тождество". К сходствам Шульце Вессель относит культ личности, культ насилия и "в определенной степени - милитаризм". В то же время одним из отличий историк называет присущий национал-социализму антисемитизм.

...и чем отличается

Об отсутствии "программного антисемитизма" как о "существенном отличии" пишет в своем эссе и немецкий публицист Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters). Он считает, что "российский фашизм" - это альтернативное понятие "путинизма". "Путинизм", пишет Штайдер-Детерс, и есть российский "фашизм, разновидность итальянского оригинала".    

Андреас Умланд приводит еще одно отличие: "При определении фашизма исходят из того, что это революционная идеология, в которой речь идет о новом формировании, новом учреждении страны. Этого в России нет". По словам эксперта, "Путин, в отличие от Гитлера, является представителем старого, в данном случае - советского режима, его взгляд обращен в прошлое, и в меньшей степени - в будущее".

Поможет ли термин "рашизм" Украине в наказании преступников?

Украинский парламент осуждает "рашизм как идеологию и практику" и призывает ООН, другие международные организации, правительства и парламенты сделать то же самое. Рада надеется не только "напомнить миру о преступлениях России", но и на то, что ее заявление станет "очередным этапом привлечения к ответственности руководства" России.

Получит ли термин "рашизм" международное признание и распространение - эксперты предсказывать не берутся. Мартин Шульце Вессель полагает, что для международных судов будут важны международно признанные понятия, такие как преступления против человечности. Андреас Умланд отмечает, что "рашизм" еще окончательно не сформировался, и по мере его радикализации международное использование этого термина может расшириться.

"Не важно, является ли классификация "путинизма" "фашизмом" научной или нет - пока в Украине продолжается "война Путина", речь идет о публицистическом значении термина", - подчеркивает в своем эссе Винфрид Шнайдер-Детерс. Он считает, что этим могут заниматься историки и политологи, но уже после войны.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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