Театр АХЕ: С брутальным русским подходом мы не очень понятны

Петербургский инженерный театр AXE сразу после начала военных действий в Украине выступил против войны и покинул Россию. Артисты представили спектакль "Диктатура" в Берлине и рассказали DW, как живут в эмиграции.

Когда на скромной сцене Kühlhaus Berlin появляется AXE, пространство оживает. И это не просто речевой штамп, неодушевленные предметы в руках мастеров инженерного театра буквально обретают жизнь.

Петербургский театр АХЕ в Берлине

Пол колеблется - он превращен в бассейн. Резкие движения артистов поднимают на нем волны. С потолка валят хлопья пены и расползаются по сценическому пространству как разумная протоплазма. На сцене горит огонь и одновременно идет дождь. На этом фоне разыгрывается странная метафорическая история: трое людей заняты тяжелой и бессмысленной работой, таскают туда-сюда длинные неудобные доски, кряхтя и сгибаясь под их тяжестью, а те так и норовят выскользнуть и дать кому-нибудь по голове. Люди вытаскивают сабли и пытаются убить друг друга, их силуэты эффектно ложатся на фанерные стены, на которых в какой-то момент проступает изображение Путина. В конце концов люди ломают свои доски, деконструируют пространство, крушат стены и обретают свободу, которая выливается в сумасшедшую по энергетике дискотеку в пене, воде и огне.

"Спектакль "Диктатура" составляет трилогию с двумя другими нашими постановками "Демократия" и "Утопия" и посвящен несвободе в любом ее проявлении. Метафорически используя пространство и предметы, которые мешают человеку существовать свободно, мы приходим к выводу, что больше всего препятствуют этому сами люди", - рассказывает директор театра AXE Вадим Гололобов.

Антивоенная речь: "Война - это позор"

Театр AXE был основан в Петербурге в 1989 году и уже к началу 2000-х годов обрел в культурной столице статус культового. Организованный двумя художниками - Павлом Семченко и Максимом Исаевым - театр нашел собственную площадку, устраивал творческие лаборатории и кроме домашних спектаклей в Петербурге и выступлений в России, был постоянным участником европейских независимых фестивалей.

27 февраля 2022 года Максим Исаев, один из основателей театра AXE, режиссер и актер, вышел на сцену московского Театра на Таганке с антивоенной речью. Это произошло после показа спектакля "Сказка о Золотом петушке" в рамках программы "Золотой маски".

"Я бы и раньше выступил, - рассказывает Максим Исаев, - но возможность появилась только на 4 день войны. Страшно не было. Был шок от того, что происходит. Невозможно было сидеть и молчать. На своей рубашке я нарисовал огромный пацифик, а на спине написал: "Война - это позор". И так вышел на поклон и произнес речь. За себя я не переживал, но все время думал об артистах, которые стояли рядом и у которых могли быть из-за этого неприятности. Зрители хлопали".

Свои антивоенные послания творческий коллектив театра AXE также опубликовали в соцсетях. После этого начались проблемы. За директором охотилась прокуратура, от театра требовали не высказываться публично, убрать любые антивоенные воззвания, а из репертуара - "сомнительные" постановки (в том числе "Диктатуру").

"Потом мы потеряли нашу площадку - владельцам позвонили "сверху". Мы поняли, что житья нам не будет. И друг за другом постепенно все уехали. Уезжали в никуда, статус наш был непонятен, будущего не было", - рассказывает директор театра Вадим Гололобов.

Почти на год театр приютил один из известных культурных деятелей во Франции. Артисты с семьями жили на территории его усадьбы, организовав подобие арт-резиденции. Там была создана постановка, которую артисты называют своей главной работой в эмиграции - спектакль "Икар", с которым театр АХЕ сейчас гастролирует по Европе и уже показывал несколько раз в Германии. Это классическая история изобретателя Дедала, его сына Икара, совершающих побег из лабиринта Минотавра, трансформированная в абсурдистско-символичном стиле АХЕ с использованием уникальных инженерных конструкций.

"Это, несомненно, история про нас, про побег из неволи", - говорит Максим Исаев. "Только наша история более удачная, мы не так близко подлетели к солнцу, чтобы сгореть", - добавляет Вадим Гололобов. Сегодня театру AXE приходится нелегко. Лишившись своего зрителя, площадки, ресурсов, страны, артисты заново ищут свой путь.

"Война уничтожила нашу привычную жизнь"

"Такому театру как наш трудно выживать, - объясняет Максим Исаев, - в силу того языка, который мы используем в своих работах. Он непонятен французскому зрителю. В сфере уличных театров сформировалась потребительская культура: если зритель такое не смотрит, значит, продюсеры не будут это покупать. Я пока не понимаю, как нам нужно переформатироваться, чтобы встроиться в этот процесс. Раньше мы постоянно ездили фестивали - но это совершенно другая публика".

"Сократилось число выступлений. Мы никогда за время существования театра не просиживали без дела. А война уничтожила нашу привычную жизнь, - говорит директор театра AXE Вадим Гололобов. - Мы непохожи ни на кого, уникальны, поэтому нас и приглашали гастролировать по всему миру. Но во Франции сейчас безумное количество уличных театров, огромная конкуренция. И мы со своим достаточно брутальным русским подходом не очень там понятны и востребованы. Французы отвыкли фантазировать, им нужно все до деталей объяснять, наш эзопов язык им непонятен. В тяжелые минуты появляется ощущение, что наше время ушло".

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