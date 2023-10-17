Кабаре во время войны. Варвара Шмыкова в Европе

Спектакль "Клуб разбитых сердец" был подготовлен для показа в Дубае. В Берлине, где зрителями спектакля в основном стали соотечественники артистов, сложнее погрузиться в курортно-развлекательный вайб.

"Что такое любовь?", - спрашивают друг у друга два героя спектакля-диалога "Клуб разбитых сердец" Варя и Миша (Варвара Шмыкова и Михаил Шамков). Ответ на вечный вопрос герои пытаются найти в пьесах, песнях, афоризмах, обращаются к зрителям и собственной памяти.

Героиня

Романтические сцены быстро сменяются комедийными, артисты то разыгрывают любовную классику, то переходят на стендап и читают реп. Герои ищут "побочки" любви", проводят SWOT-анализ чувства. В один момент артисты берут микрофоны и идут в зал. Задают вопросы про первую любовь, играют в "Правда или действие".

Варвара Шмыкова в гримерке Фото: Katerina Poshvina

Главная героиня всего вечера - Варвара Шмыкова. На известную талантливую артистку идет основная публика. Красивая, чувственная актриса весь спектакль удерживает внимание на себе. Она одета в лаконичное черное платье, непослушную рыжую гриву сдерживает высокий обод-кокошник. В зале не сводит с мамы глаз шестилетний сын артистки Корней, а за кулисами она прикладывает к груди новорожденного Луку. У всех увлажняются глаза, когда Варвара читает Полозкову: "Зачинаю - а через месяц проснусь/и вою - изнутри хлещет будто черный горячий йод/А вот тут, гляди, - родилось живое/Щурится. Улыбается. Узнает".

"У вас ус отклеился"

Последняя сцена, сатирически разыгранный отрывок из "Бесприданницы" Островского, самая удачная. У Паратова отклеиваются усы, происходит веселая путаница со сценографией, но монолог звучит драматически крепко и чувственно. Сцена показывает, к чему стремились создатели спектакля: быть смешными без пошлости и глубокими без пафоса.

В целом же спектаклю явно не хватает крепкой режиссерской руки, чтобы собрать воедино распадающееся на части действие. В настоящем виде это больше похоже на капустник или корпоратив. Соответствующим образом оформлен зал театра: зрители сидят за столиками и потягивают вино. Возможно, представление было более цельным, если бы артисты смело увели его в совсем уж отвязный китч. Но для этого Шмыкова и Шамков слишком интеллигентны, и до последнего пытаются играть спектакль, а не кабаре. В простом и даже непритязательном действии, как молнии, то и дело вспыхивают глубокие актерские отыгрыши: в драматическом повороте головы, в затянувшейся паузе, в проникновенном стихотворении.

К сожалению, когда артисты не читают хорошие стихи (очень талантливо) или не поют знакомые песни (очень музыкально), а апеллируют к собственным соображениям и говорят "от себя", текст пьесы скатывается к уровню интернет-статусов. Драматургия постановки начинает хромать, даже история первой любви героя к собачке Варьке не вызывает в зале особого смеха ("Зоофилия!" - выкрикивают из зала).

Спектакль "Клуб разбитых сердец" был подготовлен для показа в Дубае к 14 февраля. Сегодня сама эта дата - День святого Валентина - кажется резко выбивающимся из жизни в непрекращающемся ощущении затянувшейся войны. Постановка вполне могла быть уместной в Дубае, очень russian friendly стране, наводненной не попавшими в Европу русскими туристами, которым для въезда в ОАЭ не нужна виза. Но в осеннем Берлине, где зрителями спектакля в основном стали соотечественники артистов, осевшие здесь по политическим причинам, гораздо сложнее отбросить новостные реалии и с головой погрузиться в курортно-развлекательный вайб.

Зрители

Существенная часть постановки основана на импровизации и общении со зрителями. При этом публика постоянно находится в приятном предвкушении, что вот-вот начнется что-то интересное. Но химии никак не случается. Например, перед спектаклем троим случайно выбранным зрителям раздают конверты. В определенный момент спектакля их просят прочитать вопрос, спрятанный внутри. Но ничего интересного из этого не выходит ("Вам когда-нибудь разбивали сердце?" - "Да" - "Спасибо за ответ").

Фото: Katerina Poshvina

Где-то в середине спектакля публике объявляют: "Танцуют все". Под звуки старого шлягера "Сегодня в белом танце кружимся" поднимаются несколько пар, а женское большинство зрителей, не имеющее потенциальной пары, неловко переглядывается.

Кстати, именно после дубайской премьеры в "патриотических" пабликах распространилось видео под названием "российские актеры, сбежавшие от СВО, вынуждены петь в ресторанах советские песни". На видео кусочек из "Клуба разбитых сердец", где Варвара Шмыкова и Михаил Шамков поют хит Лаймы Вайкуле "Вернисаж".

"Я думала о том, что может быть сейчас неподходящее время говорить о любви, - признается Варвара Шмыкова. - Но потом поняла: сейчас самое время, иначе мы все сойдем с ума".

Берлинскими показами спектакль "Клуб разбитых сердец" открывает европейский тур. Может быть, он найдет своего зрителя, уставшего от серьезного искусства, который способен на время поверить, что мира за театральными стенами не существует.

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