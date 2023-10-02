Мать убила Путина банкой огурцов. Итог спектакля в Берлине

Мама не пускает Сашу в свою киевскую квартиру, пока та не скажет пароль - "паляниця" (это слово тяжело произнести русскоязычному человеку правильно). 82-летняя Ольга Николаевна сидит в кресле с сигаретой и ружьем, закутанная в шаль и пальто, - из-за бомбежек в Киеве нет света и отопления. Но "Моя мама и полномасштабное вторжение" - это не трагедия и не драма, а острая и смешная трагикомедия с элементами абсурда, проникнутая восхищением силой духа украинских женщин. Мама находится на прямой связи с Зеленским и между готовкой котлет и "закруток" вполне способна возглавить украинское контрнаступление, обратиться с воззванием к нации, к политикам в Европе и США, а также сбить банкой огурцов "рашистский" дрон или Путина. Да что там! Мама готова дойти до самого бога - с требованием защитить страну и дочь. Вот такой спектакль показали в конце октября на сцене популярного берлинского пространства PANDA platforma.

"О своей маме я пишу много лет, у меня есть много маленьких рассказов про нее, - говорит в беседе с DW Саша Денисова. - Но с начала войны все приобрело другое качество и другой масштаб. Моя мама - это человек с сильным характером, а не кошка, которую можно перевезти куда-то. Когда начались бомбежки, она сказала: "Я никуда не поеду, твоя бабушка и прабабушка никогда с Соломенки (это район Киева) не уезжали. Я останусь здесь, с Зеленским". Все это начало приобретать трагические ноты сопротивления, она стала воспринимать себя той силой, которая должна дать бой. До этого она критиковала правительство, президентов, но в условиях войны все изменилось. Она помнит, как во Вторую мировую украинская правительственная верхушка драпала из Киева. И сейчас ее президент вызывает у нее большое уважение".

"Это один из архетипов: женщина, которая с ружьем защищает свою родину, - отмечает Саша Денисова. - В американской постановке мы используем проекцию изображения Родины-матери, и на этом фоне мама с разделочной доской и ножом стоит на страже Украины. Этот образ очень понятен американцам, это такой дикий Запад немножко. У нас это Берегиня, хранительница, но мама становится воительницей, фурией войны, даже с Шольцем (Olaf Scholz) говорит требовательно. В Украине исторически женщины владели своим кошельком сами, держали мужей в кулаке. Поэтому Игорь, мамин муж, - конечно, немного подкаблучник в пьесе. Он выполняет все, что бы ни говорила жена - летим на кремль или жарим котлеты".

Берлинская и американская версии спектакля

В берлинской постановке роль мамы, а также ее мужа Игоря, дочери Саши, фашистов, инопланетян, Путина и других персонажей блестяще исполнил актер Алексей Юдников. Творческий дуэт драматурга и артиста длится уже много лет. Широкая известность пришла к Саше Денисовой в 2012 году, когда она получила в Москве театральную премию "Золотая маска" за спектакль "Зажги мой огонь" - историю о молодых, чей талант сжигает их изнутри, и где судьбы Джима Моррисона, Дженис Джоплин и Джими Хендрикса переплелись с судьбами молодых артистов, выходцев из Украины, Узбекистана, России. Одну из главных ролей в спектакле сыграл Алексей Юдников - роль мамы Саши Денисовой. Союз продолжился в целом ряде постановок Денисовой: "Море. Сосны" (Центр Мейерхольда), "Гермиона" (Театр наций), "Гарри в огне" (Театр.doc) и других.

Саша Денисова - после берлинской премьеры Фото: Roman Ekimov/PANDA platforma

"Спектакль идет на русском языке, потому что Леша - русскоязычный украинец, моя мама - русскоязычная украинка. После войны Алексей Юдников тоже уехал из России. У нас была резиденция в Испании, и там при поддержке Artists at Risk мы буквально на коленке сделали этот спектакль, - рассказывает Саша Денисова. - Пьеса изначально написана на троих, но из-за того, что мы оказались без денег и жилья, без ресурсов на постановку, мы сделали моноспектакль, использовав вещи, которые были у Леши с собой. Как настоящий шекспировский актер, Леша, бежав из России, взял не необходимые и практичные вещи, а сценические костюмы: маску инопланетянина, платье в блестках, босоножки со стразами. Та же маска Путина играла у нас в Театре.doc десять лет назад. Так что у нас получился такой театр беженца - когда все необходимое достается из сумки".

Премьера американской версии спектакля состоялась в сентябре в США, и это была одна из первых в Штатах постановок о войне в Украине. Премьера прошла на большой сцене в Woolly Mammoth Theatre в Вашингтоне - всего в миле от Конгресса. В спектакле были задействованы три актера, и роль мамы исполнила актриса Холли Твайфорд.

Мама вымыла голову и записала обращение к Берлину

"Я долго не могла рассказать о пьесе маме, - говорит драматург. - Только когда мы уже были в Вашингтоне и ставили спектакль, я ей призналась и сказала: "Ты не волнуйся, я старалась написать хорошо, там много и правдивого, и фантастического. Ты там убиваешь Путина банкой соленых огурцов". Она очень долго молчала, и потом сказала: "У нас тревога, я тушу баранину для Игоря, страшная жара в Киеве". И все! Только на следующий день она попросила прислать фотографии актрисы, которая играет ее в США, и одобрила: "Симпатичная". Раскритиковала платье: "Слишком нарядное".

"Для берлинской премьеры я попросила ее записать специальное видеопослание, - продолжает Саша. - Сначала она сказала: "Давай послезавтра, мне надо помыть голову". И потом записала свой: "Гутен таг, Берлин". Сейчас мама следит за публикациями о спектакле в мировой прессе. "Мы с Игорем прочли про себя, что мы зимой будем в Филадельфии" (зимой спектакль будут ставить в Филадельфии). Мама дорастает до размеров космических, и я надеюсь, что они с Игорем захватят галактику".

Политический театр - чтобы война не стала нормой

Саша Денисова родилась в Киеве. Когда ей было 30, она уехала работать в Москву. После начала войны закрыла все свои проекты в России и бежала в Польшу, где сейчас живет и работает. За это время состоялась еще одна большая премьера постановки, написанной после начала войны - спектакля "Гаага".

"Это большой спектакль на 18 человек, где по сюжету Путин, Шойгу, Кадыров, Суровикин и остальные сидят в гаагской тюрьме, - рассказывает драматург. - Идет суд, их вызывают на допросы, а в столовой они придумывают план, как им сбежать. Это большая черная сатира, трагикомедия. История рассказывается от лица мариупольской девочки, весь суд происходит у нее в голове. Сейчас спектакль уже поставлен в трех странах. Я поставила его в польской Познани, скоро поеду туда менять сцены про Пригожина: в нашем спектакле он тоже будет в тюрьме, потому что известие о его смерти оказывается фейком. Также я поставила ее в Бостоне. А в Болгарии, на сцене национального театра в Софии "Гаагу" поставил режиссер Галин Стоев".

"Премьера в Болгарии прошла в огромном зале на 850 мест, присутствовало правительство, постановка вызвала большой политический резонанс. В стране очень сильны пропутинские настроения. И когда вышло сразу 20 рецензий, в прессе даже изменился язык, которым говорят про войну, - отмечает Саша Денисова. - Это то, чем я сейчас занимаюсь: политический театр, который должен напоминать миру о войне в Украине. Сейчас задачи у театра изменились. Это не просто искусство и рефлексия, "к штыку приравняли перо". Если спектакль смотрят россияне, они не должны себя чувствовать удобно, это должно действовать как холодный душ. Мир хочет пить кофе и есть круассаны, а наша задача - помешать нормализировать войну".

Смотрите также: