  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
КультураГермания

Как прошла премьера с Чулпан Хаматовой в Берлине

Марина Константинова
28 сентября 2023 г.

Чулпан Хаматова дебютировала в спектакле "Музей неучтенных голосов" в Берлине. DW побывала на премьере.

https://p.dw.com/p/4WvcU
Чулпан Хаматова в спектакле "Музей неучтенных голосов"
Чулпан Хаматова вышла на сцену в Берлине: спектакль "Музей неучтенных голосов"Фото: Victoria Nazarova

В среду, 27 сентября, в Берлине состоялась премьера спектакля с Чулпан Хаматовой в главной роли. "Музей неучтенных голосов" - второй спектакль Марины Давыдовой, театрального критика, куратора, программного директора знаменитых театральных фестивалей .Net, Wiener Festwochen, а теперь и Зальцбургского фестиваля. В постановке режиссер осмысляет опыт двух личных эмиграций и рассуждает о том, что происходит с народами в беспощадных жерновах истории. Зрители попадают в пространство, стилизованное под музей, который оживает, трансформируется и заставляет пройти через сложные контексты.

Когда сцена превращается в музейный зал

Ни одна прочитанная накануне рецензия не в состоянии отразить истинное действие спектакля. "Иммерсивный спектакль", "спектакль-инсталляция", "музейное пространство", - уже эти слова ввергают в скуку. Но заскучать в стремительном развитии сценического действия, которое с первых же минут цепко закружит в своем ритме, не получится. Когда подойдет время заключительной сцены, вы поразитесь, что совершенно не заметили, как прошло полтора часа.

Из распахнутых в зал дверей зрители сразу попадают прямо на сцену. Удивленно перешептываются, тайком показывают пальцем - прямо среди пришедших запросто стоит Чулпан Хаматова, российская звезда, исполнительница главной роли в спектакле. Она кивает, здоровается, улыбается тем, кто к ней подходит. Так же, в самой гуще зрителей находится режиссер Марина Давыдова. Она заметно волнуется - только вчера у актрисы прошла первая репетиция в зале, в технически сложной постановке много "сырых" мест. Когда начинается действие, режиссер опускает голову и закрывает глаза, напряженно вслушиваясь в текст.

Сцена из спекталя
Сцена из спектакляФото: Nurith Wagner Strauss

Звучит удар колокола, и сцена превращается в музейный зал: в стенах открываются ниши, в которых подсвечиваются типичные артефакты исторического музея: атрибуты царской власти, герб, шапка Мономаха, икона. Энергичный, неприятно самоуверенный голос начинает экскурсию. На зрителей выплескивается полная высокодержавного пафоса и идеологических штампов речь о становлении российского государства, перечисление подвигов его царей и правителей. В какой-то момент зрителей просят занять места в зрительном зале. Экскурсия продолжается, слушать ее становится все более неуютно: голос то наливается яростью, по отношению к врагам государства, то срывается на визг, то задыхается в подобострастных панегириках величию империи. В это время декорации как будто выходит из-под контроля, изображение бунтует и "плывет", на стенах появляются надписи на языках народов, населяющих страну: "это неправда", "нас не учитывают".

"Музей неучтенных голосов"

В следующей сцене выступает актриса. Не произнеся ни слова, она заставляет рыдать зал: пляшет под украинские песни, выходит на митинг вместе с белорусским народом, примеряет национальную одежду. Пять бывших советских республик - Украина, Беларусь, Армения, Грузия и Азербайджан - рассказывают о своих трагедиях и кошмарах, былом величии, исторической несправедливости. Народы препираются, ссорятся, обвиняют: Армения упрекает Украину в том, что она не признает геноцида армян в Османской империи, Украина отвечает, что Армения игнорирует Голодомор, который унес жизни миллионов украинцев в 1930-е годы по вине советского режима. У каждого оказывается своя непререкаемая правда, свой взгляд, своя история, и спорящие голоса сливаются в плотном гуле.

Дальнейшее развитие спектакля обращается к личным судьбам, биографиям, документам. Понятия "человек" и "государство" все дальше отодвигаются друг от друга, пока между ними не становится ясно видна непреодолимая пропасть. Апофеозом и смысловым центром постановки оказывается последняя сцена. Это автобиографический монолог, написанный режиссером спектакля Мариной Давыдовой о себе, наполненный личными воспоминаниями, историями, рефлексией, эмоциями. При этом невозможно отделить Чулпан Хаматову, актрису, которая выступила против войны и осталась без дома, от текста лирической героини: "Я - национал-предатель России, в голове которого вертятся отрывки из русских стихов. Я не могу вычеркнуть из себя эти стихи - этот язык - эти бульвары…".

Бездушному искусственному государству нет дела до живого человека. "Это не проблемы России!", - звучит со сцены. Ни одна личная история не может быть встроена в стандартные рамки, идентичность невозможно каталогизировать как музейный объект. "Если вы армянка, почему вы не знаете армянский язык?" - произносит актриса. И милосердие всегда выше справедливости. "Ваш постколониальный дискурс - такая же херня, как колониальный", - произносит Чулпан Хаматова. В своем личном высказывании режиссер дает утешение, пристанище и защиту каждому неучтенному голосу.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Ленком" выступил в госпитале им. Вишневского 8 мая 2023 года перед военнослужащими, проходившими лечение после "выполнения задач "специальной военной операции""

За что в Израиле отменили "Ленком"? Развернутый ответ из Тель-Авива

За что в Израиле отменили "Ленком"? Развернутый ответ из Тель-Авива

Израильская публика не захотела знакомиться с "художественными победами" театра, разделяющего официальную позицию России в войне против Украины. Корреспондентка DW - с подробностями из Тель-Авива.
Культура29 августа 2023 г.
Чулпан Хаматова в сериале "Зулейха открывает глаза"

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию

Скандал вокруг сериала "Зулейха открывает глаза" и оскорбления в адрес исполнительницы главной роли Чулпан Хаматовой поразили писателя Виктора Ерофеева. Но не стали для него неожиданностью.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура18 апреля 2020 г.
Анна Нетрбеко на сцене Берлинской оперы, "Макбет"

Идеальная злодейка - новый образ Нетребко в "Макбет" и на протестах в Берлине

Идеальная злодейка - новый образ Нетребко в "Макбет" и на протестах в Берлине

В Государственной опере Берлина состоялась премьера оперы Верди, где Анна Нетребко исполняет роль леди Макбет. DW побывала и в театре, и на протестах, сопровождавших выход российской певицы на главную сцену Берлина.
Культура18 сентября 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Юрий Гаравский перед судом

Приговор суда в Швейцарии: экс-боец СОБРа оправдан

Правосудие и закон28 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Чулпан Хаматова в спектакле "Музей неучтенных голосов"

Как прошла премьера с Чулпан Хаматовой в Берлине

Как прошла премьера с Чулпан Хаматовой в Берлине

Культура28 сентября 2023 г.
Карикатура - белорусский правитель Александр Лукашенко замахивается картофелем на беспилотник и говорит: "Лучше картошка в руке, чем дрон в небе".

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Запрет на дроны в Беларуси, или Новая фобия Лукашенко

Политика28 сентября 2023 г.
Завод немецкой химической компании Domo Chemicals в городе Лойна

Из-за дорогой энергии в ФРГ готовят "Пакт в поддержку химии"

Из-за дорогой энергии в ФРГ готовят "Пакт в поддержку химии"

Экономика и бизнес28 сентября 2023 г.
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Политика28 сентября 2023 г.
Армяне покидают Нагорный Карабах, 26 сентября 2023 года

Немецкие СМИ: Карабах могут покинуть все 120 000 армян

Немецкие СМИ: Карабах могут покинуть все 120 000 армян

Политика28 сентября 2023 г.
Вручение премии Right Livelihood Award за 2022 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Общество28 сентября 2023 г.
На главную страницу