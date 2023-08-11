Скульптор: "Родина-мать" сделана по космическим технологиям

Какие сложности возникли при замене герба СССР на тризуб, почему не использовали металл "Запорожстали", что делать с советскими звездами на мече "Батькивщины-Матери"? Интервью DW со скульптором Алексеем Пергаменщиком.

На щите созданной в 1981 году скульптуры "Родина-мать" ("Батьківщина-мати") в Киеве вместо герба СССР теперь установлен трезубец (в украинском языке - тризуб). Эта трансформация прошла в рамках процесса декоммунизации, который в Украине официально начался еще в 2015 году. Проект стоимостью 28 миллионов гривен профинансировал украинский бизнес, а возглавил скульптор Алексей Пергаменщик, выпускник Республиканской художественной школы и Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. DW поговорила с ним о том, как происходила замена герба СССР на трезубец, действительно ли металл "Запорожстали" был бракован и что делать с советскими звездами на мече "Родины-матери".

Deutsche Welle: Расскажите, пожалуйста, как вас назначили главным скульптором трезубца, который теперь установлен на щите "Родины-матери"? Был ли конкурс?

Алексей Пергаменщик: Не так много в Украине практикующих скульпторов-монументалистов, потому ко мне обратились из Минкульта и предложили заняться этой работой. Тем более я учился у профессора Василия Захаровича Бородая, создавшего "Родину-мать". То есть, я общался с ним напрямую. И он даже одобрительно отозвался о моей дипломной работе - скульптуре князя Святослава на Пейзажной аллее, которую я сделал в 2016 году и подарил городу Киеву. Эта скульптура очень интересна, ведь имеет двухзуб - печать князя Святослава и прототип тризуба.

Сколько времени ушло на создание трезубца?

Алексей Пергаменщик Фото: privat

- Работа была столь интенсивной, что даже детей не видел. Но проект удалось реализовать очень оперативно - за полтора месяца. За это время разработали математическую модель и изготовили тризуб.

- Трезубец на щите решили изготовить из европейского металла. Хотя ранее планировалось, что часть изготовят из украинского материала "Запорожстали". Впрочем, 25 июля Минкульт заявил, что металл "Запорожстали" не отвечает требованиям. "Запорожсталь" это отрицает и называет претензии к качеству безосновательными. Действительно ли с украинским металлом были проблемы?

- Украинскую сталь, в итоге, не использовали в тризубе, поскольку металл из "Запорожстали" был совершенно иного качества и цвета. Условие моих архитекторов заключалось в том, что сталь должна быть именно такая, которую использовали 42 года назад - титанонасыщенная, нержавеющая, полтора миллиметра толщиной.

А экспертиза Института стальных конструкций имени Шимановского показала, что металл "Запорожстали" был около 1,7 миллиметра толщиной. Поэтому мы взяли бельгийский металл, имеющий толщину в полтора миллиметра. Это, кстати, стандарт для стали. Поэтому я подозреваю, что "Запорожсталь" просто могла отдать нам бракованную партию. Из-за этой ситуации смета проекта увеличилась на 400 тысяч гривен, но по-другому нельзя было. Теоретически мы могли бы использовать металл "Запорожстали", но его нужно было бы дошлифовывать, и мы не успели бы завершить работу в установленные сроки.

- Как проходил демонтаж герба СССР и установка трезубца на 90-метровой высоте? Что было сложнее всего?

- Демонтаж герба был несложен - просто срезали "глаз Саурона" (Саурон - один из персонажей романа в жанре фэнтези "Властелин колец" Джона Толкиена. - Ред.), который светил на всю Украину. Знаете, там, где видит глаз Саурона, там всегда есть орки. А вот тризуб было трудно поднять из-за воздушных тревог и сильного ветра. Сначала мы подняли его на высоту 26 метров, но остановили этот процесс, потому что из-за ветра тризуб мог упасть. Продлили на следующий день утром, и, к счастью, все удалось.

В общей сложности к работам было привлечено до 30 человек. Я очень доволен, потому что вид тризуба приходил ко мне во сне, я визуализировал его. В результате тризуб выглядит даже лучше. Я думаю, потомки оценят. Кроме того, тризуб больше подходит "Родине-матери", чем герб СССР. Дело в том, что скульптура имеет вертикальные и спокойные движения, как и тризуб. В то время как советский герб имеет концентрические движения. Теперь скульптура действительно может называться "Украина-мать". Именно так его нужно переименовать.

- А как трезубец крепится?

Алексей Пергаменщик Фото: privat

- Он проварен со всех сторон. Поэтому будет стоять крепко. В целом, скульптура "Родина-мать" сделана по "космическим" технологиям. Когда я поднялся и померил расстояния между боками щита до центра, то погрешность была три-пять миллиметров. Это космическая точность. Мы тоже делали все точно, и тризуб лег на щит без зазоров и щелей.

- Трезубец установлен, но еще остались отверстия от силуэта герба СССР. Когда планируется полностью завершить работу на щите?

- Я думаю где-то 20 августа. Официальное открытие обновленной скульптуры состоится 23 августа, ко Дню флага.

- На мече "Родины-матери" еще остаются советские звезды. В Украине возникла - дискуссия, что в этой ситуации скульптура не может считаться декоммунизированной до конца. Что, по вашему мнению, с ними делать?

- Я готов бесплатно их снять. Возьму альпинистское снаряжение, поднимусь и "болгаркой" срежу эти звезды, а затем зашлифую эти места. Я считаю, что мы не имеем права что-либо еще менять, потому что мы не авторы "Родины-матери". Я изменяю символику только в пределах щита, и размер тризуба взвешен, чтобы он не был слишком велик и не отвлекал от основной композиции.

- Кстати, сколько на мече звезд?

- Там четыре фасада, на которых расположено по одной звезде. Всего четыре звезды.

- Как вы относитесь к критическим мыслям о декоммунизации скульптуры? А именно утверждение о том, что на самом деле от замены герба эта скульптура не перестанет быть советской?

- Я не поддерживаю разговоры о демонтаже самой скульптуры. Это полная чушь. Во-первых, давайте просчитаем финансовый вопрос. Это просто миллиарды. Во-вторых, скульптура смотрит на Москву. Я думаю, это было специально задумано скульптором. Ведь на самом деле направленность скульптуры на север не логична с точки зрения света. Если бы она стояла в другую сторону, то ярче бы сверкала на солнце. Но она расположена в сторону Москвы, с которой мы боремся столетиями.

Скульптура "Родина-мать" в Киеве Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Кроме того, скульптура не имеет никакого отношения к "совку". Она сделана в стиле монументальной героики, имеет древнегреческий хитон, а также прическу как у Венеры Милосской. Черты лица скульптуры абсолютно украинские, ведь прототипом для портрета была украинская скульптор Галина Кальченко. Более того, "Родину-мать" создали украинские скульпторы. Сначала над ее эскизом работал скульптор из Днепра Евгений Вучетич, который, кстати, является автором скульптуры "Родина-мать зовет!" в российском Волгограде. Но он скончался и не успел завершить работу. Тогда его сменил Бородай, видоизменивший скульптуру.

Те люди, которые говорят, что скульптуру нужно снести, не разбираются в монументальной скульптуре. Она самая высокая в Европе и входит в пятерку самых высоких в мире. Поэтому давайте не будем поступать так, как делали большевики: вешали ярлыки и разрушали все, что не могли понять. Вообще "Родина-мать" - одна из моих любимых скульптур в мире. Наша скульптура уникальна как инженерное сооружение. Она абсолютно симметрична. Посмотрите на ее пластику, гениальность анатомии и портрета. По сравнению с ней статуя Христа-Искупителя в Бразилии - просто первый курс художественной школы.

- А что, по вашему мнению, нужно сделать с советским гербом, снятым со скульптуры?

- Я считаю, что герб СССР не нужно разрезать и выбрасывать. Это наше наследие, и нужно сохранить его для потомков. Под ногами у "Родины-матери" есть темный зал, в котором нужно этот герб повесить вверх ногами. Ведь в перевернутом виде символы не работают. Также его нужно подсветить красными фонарями, чтобы было напоминание о кровавом террористическом режиме.

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