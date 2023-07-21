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Министр культуры Украины подал в отставку

Лиза Ламбрехт
11 мин. назад

Чиновник покидает министерский пост на фоне разгоревшейся в Украине дискуссии о тратах на культурные проекты во время войны.

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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр ТкаченкоФото: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. "Принес премьеру (Денису Шмыгалю. - Ред.) заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны", - сообщил он в ночь на пятницу, 21 июля, на своей странице в Facebook.

Вечером 20 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Ткаченко и назначить на эту должность другого человека. Решению Зеленского предшествовала разгоревшаяся в Украине общественная дискуссия о том, насколько уместно во время полномасштабной войны тратить бюджетные средства на культурные проекты.

Бюджетные деньги на культурные проекты во время войны

В частности, неоднозначную реакцию общественности вызвала идея Минкульта заменить советскую символику на щите Родины-матери в Киеве на герб Украины, что обошлось бы в 28 млн гривен. Несмотря на то, что речь шла не о бюджетных, а о частных средствах, в украинском сегменте соцсетей активно обсуждалось, почему их именно сейчас планируют потратить на обновление скульптуры, а не на дроны для украинской армии. Не менее остро в Украине отреагировали и на планы Минкульта завершить строительство Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа, что потребовало бы выделения более 500 млн гривен (более 121 тыс. евро) из госбюджета. Ткаченко также критиковали за намерения возродить в Украине производство сериалов, не дожидаясь окончания войны.

Зеленский, комментируя решение об отставке министра, отметил: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы - все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные". По словам украинского президента, "люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут. Сначала победа". 

Ткаченко, в свою очередь, отметил, что даже во время войны тратить "и частные, и бюджетные средства на культуру не менее важно, чем на дроны", потому что "культура - это щит нашей идентичности и наших границ".

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